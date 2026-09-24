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Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Yến Linh
Yến Linh

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Theo đó, Vietjet cung cấp miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet. Giai đoạn đầu, Starlink sẽ được trang bị trên 120 tàu bay Vietjet và tiếp tục triển khai trên toàn đội tàu tương lai.

Ngày 23/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietjet/Galaxy Holdings-Telecom và Starlink – dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển và vận hành – đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, đưa Wi-Fi tốc độ cao, miễn phí đến hành khách trên các chuyến bay Vietjet.

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Vietjet và SpaceX trao thỏa thuận hợp tác đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay của hãng trước sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Vietjet cung cấp.

Thoả thuận được trao trước sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp hai nước. Thoả thuận đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong giai đoạn đầu, Starlink sẽ được lắp đặt trên 120 tàu bay Vietjet, gồm 100 tàu bay Airbus A321/Boeing 737 và 20 tàu bay Airbus A330. Vietjet cũng sẽ trang bị dịch vụ internet tốc độ cao trên các tàu bay tiếp nhận trong tương lai, phủ sóng toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Với tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng phủ sóng trên đại dương, vùng cực cùng những khu vực hẻo lánh, Starlink giúp hành khách có thể làm việc, liên lạc, giải trí và xem nội dung trực tuyến ngay trong hành trình. Vietjet hướng tới đưa Wi-Fi tốc độ cao từ một tiện ích cao cấp trở thành hạ tầng số thiết yếu, dễ tiếp cận trên những chuyến bay hằng ngày.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, chia sẻ: “Với Starlink, hành trình trên không sẽ không còn là khoảng ngắt kết nối. Hành khách Vietjet có thể tiếp tục làm việc, giải trí và giữ liên lạc như khi ở mặt đất. Đây là tinh thần tiên phong của Vietjet đưa những thành tựu công nghệ hàng đầu thế giới đến thẳng với mọi người dân".

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Ảnh: Vietjet cung cấp.

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Ảnh: Vietjet cung cấp.

Ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kinh doanh toàn cầu của SpaceX, cho biết: “Việc đưa Starlink lên các chuyến bay Vietjet sẽ tiếp nối dịch vụ Internet tốc độ cao, ổn định mà Starlink đang cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trên mặt đất tại Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khởi được mang trải nghiệm kết nối này đến với Vietjet và hành khách của hãng, giúp mỗi hành trình trở nên tốt hơn, liền mạch và thú vị hơn gấp bội.”

Vietjet sẽ cung cấp internet tốc độ cao miễn phí tới hành khách trên các chuyến bay trong nước và quốc tế. Thoả thuận hợp tác với Starlink là bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác công nghệ dài hạn giữa Vietjet và SpaceX. Cùng với đội tàu bay hiện đại, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, Vietjet đang kiến tạo một hệ sinh thái hàng không số, kết nối hàng triệu hành khách với thế giới trên mọi hành trình.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings.

Starlink là chùm vệ tinh tiên tiến nhất thế giới hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng đáng tin cậy, đáp ứng tốt các nhu cầu như phát trực tuyến (streaming), chơi game trực tuyến, gọi video và nhiều hoạt động khác. Starlink được phát triển và vận hành bởi SpaceX. Là nhà cung cấp dịch vụ phóng hàng đầu thế giới và cũng là đơn vị duy nhất sở hữu tên lửa tái sử dụng cấp quỹ đạo, SpaceX có bề dày kinh nghiệm trong cả lĩnh vực chế tạo tàu vũ trụ lẫn các hoạt động vận hành trên quỹ đạo.

Từ khóa:

#Vietje #Starlink

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