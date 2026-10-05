Google tăng cường hợp tác AI với Việt Nam

Chiều 5/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Google trong việc đồng hành cùng Việt Nam thời gian qua, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng, qua đó đóng góp tích cực, thực chất vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển của Việt Nam.

Phó thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới. Với quy mô thị trường, cơ cấu dân số và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ ngày càng năng động, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trung tâm phát triển, ứng dụng công nghệ của khu vực.

Trong định hướng tăng cường hội nhập quốc tế, Việt Nam chú trọng hội nhập công nghệ quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển; hướng tới thiết lập các quan hệ hợp tác cùng kiến tạo, gắn đầu tư với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và phát triển các sản phẩm có giá trị toàn cầu.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng mong muốn Google tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái số đổi mới sáng tạo năng động, góp phần đưa các sản phẩm, giải pháp "Make in Vietnam" từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Việt Nam cũng hoan nghênh và ủng hộ các nhà đầu tư Hoa Kỳ, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Cảm ơn phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam, tìm kiếm những phương thức hợp tác hiệu quả, đóng góp thiết thực cho người dân Việt Nam, nhất là hướng tới các mục tiêu của Việt Nam về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn tới.

Ông Cris Turner cũng trao đổi về tiềm năng, triển vọng của Việt Nam trong lĩnh vực AI; chia sẻ một số thông tin về bối cảnh toàn cầu, kinh nghiệm và đề xuất các hướng hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của ông Cris Turner và đoàn công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Google và các đối tác Việt Nam tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.