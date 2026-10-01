PVcomBank được vinh danh “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng”

VOBA là giải thưởng thường niên do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức, nhằm ghi nhận những ngân hàng có thành tựu nổi bật và đóng góp tích cực cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam. Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên vai trò, kết quả hoạt động và những giá trị tổ chức mang lại cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Chủ tịch Công đoàn PVcomBank đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng”

Với PVcomBank, danh hiệu “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng” ghi nhận quá trình triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo hướng bài bản, liên tục, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu của đời sống như y tế, giáo dục, giảm nghèo, phát triển hạ tầng vùng khó khăn, hỗ trợ thiên tai và đền ơn đáp nghĩa.

Trong giai đoạn 2020–2024, PVcomBank đã dành gần 150 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước. Riêng năm 2025, nguồn lực dành cho các hoạt động cộng đồng đạt khoảng 129 tỷ đồng; trong quý I/2026, Ngân hàng tiếp tục dành gần 13,7 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội.

PVcomBank trao yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái tại vùng cao Thái Nguyên

Trong đó, y tế và giáo dục là những lĩnh vực được PVcomBank ưu tiên. Năm 2025, Ngân hàng dành hơn 112,85 tỷ đồng cho các chương trình an sinh trong lĩnh vực y tế; đồng thời dành 5,47 tỷ đồng cho các hoạt động phát triển giáo dục, học bổng, hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập.

PVcomBank cũng đồng hành cùng các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách tại nhiều địa phương, đồng thời đóng góp cho phát triển hạ tầng giao thông vùng sâu, vùng xa. Năm 2025, Ngân hàng đóng góp 8 tỷ đồng cho các chương trình phát triển hạ tầng giao thông; riêng quý I/2026, nguồn lực dành cho lĩnh vực này đạt hơn 10 tỷ đồng.

Không chỉ đóng góp bằng nguồn lực tài chính, PVcomBank còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng thông qua sự chung tay của cán bộ nhân viên, tổ chức Công đoàn và các đơn vị trên toàn hệ thống. Các hoạt động hiến máu nhân đạo, hỗ trợ y tế, giáo dục, cứu trợ thiên tai và đền ơn đáp nghĩa được duy trì thường xuyên, từng bước trở thành một phần trong văn hóa PVcomBank.

Đại diện Ban Lãnh đạo PVcomBank chia sẻ: “Đối với PVcomBank, trách nhiệm với cộng đồng không phải là một hoạt động riêng lẻ mà là một phần trong hành trình phát triển bền vững của Ngân hàng. Giải thưởng ‘Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng’ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã được triển khai trong thời gian qua, đồng thời là động lực để PVcomBank tiếp tục phát huy nguồn lực, chung sức cùng cán bộ nhân viên và các đối tác, triển khai những chương trình thiết thực, có trọng tâm và tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội”.

Danh hiệu “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng” tại VOBA 2026 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của PVcomBank trong việc gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng tới sự phát triển hài hòa giữa Ngân hàng, khách hàng và cộng đồng. Đây cũng là động lực để PVcomBank tiếp tục triển khai các chương trình an sinh thiết thực, lan tỏa những giá trị nhân văn và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.