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Từ chiếc xe lăn, nữ giám đốc mở cơ hội tự lập cho người khuyết tật

Yến Linh
Yến Linh

Mắc bệnh viêm tủy ngang từ năm 6 tuổi, chị Lâm Thị Nga từng trải qua nhiều năm gắn bó với xe lăn và gặp không ít khó khăn trong việc đi lại, làm việc.

Khát vọng được chủ động cuộc sống đã thôi thúc chị cùng cộng sự tạo ra những chiếc xe phù hợp hơn với người khuyết tật và xây dựng môi trường việc làm dành cho họ.

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Chị Lâm Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Ba bánh Hà Nam, biến khát vọng được tự đi lại thành động lực tạo cơ hội cho nhiều người khuyết tật.

"Tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình nhiều món quà tuyệt vời” - Đó là lời chị Lâm Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Ba bánh Hà Nam, chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Nối trọn yêu thương số tháng 6.

Ít ai biết rằng người phụ nữ luôn nói về cuộc đời bằng lòng biết ơn ấy đã phải gắn bó với xe lăn từ năm lên 6 vì căn bệnh viêm tủy ngang. Gia đình từng bán dần tài sản để chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Thay vì nhìn vào những mất mát, chị Nga lựa chọn trân trọng tình yêu thương của gia đình, sự động viên của người cha và những người đồng hành trên hành trình khởi nghiệp. Chính điều đó đã giúp chị vượt lên nghịch cảnh và mở ra cơ hội cho nhiều người khuyết tật khác.

Đó cũng là những câu chuyện mà Nối trọn yêu thương với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát kiên trì lan tỏa hơn bảy năm qua, với mong muốn truyền cảm hứng về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần sống trách nhiệm.

Không để nghịch cảnh định nghĩa cuộc đời

Ít ai nghĩ người phụ nữ nhỏ bé trên xe lăn lại điều hành một xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật. Với chị Nga, tất cả bắt đầu từ khát vọng rất giản dị: được tự mình đi lại và chủ động trong cuộc sống.

Sau khi mắc bệnh từ năm 6 tuổi, đôi chân chị không còn khả năng cử động. Gần chục năm, bố đưa chị đi khắp nơi chữa bệnh với hy vọng con gái có thể trở lại trường học. Dù không thể thay đổi số phận, người cha chưa bao giờ để con gái đánh mất niềm tin vào bản thân.

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Từng gắn bó với xe lăn từ năm 6 tuổi, chị Lâm Thị Nga hôm nay trở thành người giúp nhiều người khuyết tật có thêm cơ hội tự lập.

Sự động viên ấy theo chị trong suốt những năm tháng trưởng thành. Khi còn làm nghề thêu, chị từng đặt làm một chiếc xe ba bánh để chủ động đi lấy hàng. Nhưng chiếc xe phải chỉnh sửa nhiều lần mới có thể sử dụng, khiến chị nhận ra người khuyết tật rất cần những chiếc xe được thiết kế phù hợp với chính thể trạng của mình.

Ý nghĩ ấy trở thành động lực để chị cùng anh Vũ Xuân Quang xây dựng xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe dành cho người khuyết tật. Mỗi chiếc xe đều được điều chỉnh theo nhu cầu của từng người sử dụng.

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Với chị Nga, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là “đôi chân thứ hai”, giúp người khuyết tật chủ động hơn trong cuộc sống.

Những "đôi chân thứ hai" mở ra hành trình mới

Điều khiến câu chuyện của chị Lâm Thị Nga được “Nối trọn yêu thương” lựa chọn lan tỏa không chỉ là hành trình vượt lên nghịch cảnh để khởi nghiệp, mà còn bởi chị đã biến khát vọng tìm "đôi chân" cho mình thành cơ hội để nhiều người khuyết tật tự tin bước tiếp.

Tại xưởng cơ khí của chị, nhiều lao động khuyết tật có công việc và thu nhập ổn định. Từng trải qua cảm giác mặc cảm và khó tìm việc, chị hiểu rõ giới hạn cũng như khả năng của từng người để sắp xếp công việc phù hợp, giúp họ dần lấy lại sự tự tin.

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Tại xưởng, những người khuyết tật được bố trí công việc phù hợp với khả năng, từng bước lấy lại sự tự tin trong lao động.

"Khi các bạn tự tin, nếu thấy công việc ở đây không còn phù hợp thì các bạn cũng đủ tự tin để bước ra ngoài và tìm một công việc phù hợp hơn", chị nói.

Với chị Nga, một chiếc xe hay một công việc không phải là đích đến cuối cùng. Điều chị mong muốn là người khuyết tật có thể tự đi lại, tự lao động, tạo ra thu nhập và chủ động quyết định cuộc sống của mình. Khi có cơ hội tự lập, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của bản thân mà còn thêm niềm tin để hòa nhập với cộng đồng.

Tiếp nối nghị lực, lan tỏa yêu thương

Gặp gỡ chị Nga trong hành trình của “Nối trọn yêu thương”, chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết điều khiến doanh nghiệp trân trọng nhất chính là tinh thần sống biết ơn và luôn lựa chọn trao đi những điều tốt đẹp của chị.

Theo chị Vũ Phương Thanh, những nhân vật của chương trình dù còn nhiều khó khăn vẫn không ngừng nỗ lực tạo ra giá trị cho gia đình và cộng đồng để phụng sự xã hội. Đó cũng là tinh thần Tân Hiệp Phát tin tưởng và mong muốn lan tỏa thông qua việc đồng hành cùng chương trình: giá trị của một con người không chỉ nằm ở những gì họ nhận được, mà còn ở những điều tốt đẹp họ có thể trao đi.

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Đại diện Tân Hiệp Phát gặp gỡ chị Lâm Thị Nga trong hành trình “Nối trọn yêu thương”.

Sau tất cả những gì đã trải qua, chị Lâm Thị Nga hiểu rằng những "món quà" mình nhận được từ cuộc đời chỉ trọn vẹn khi tiếp tục được trao đi. Từ một người từng khao khát tìm lại "đôi chân" cho chính mình, hôm nay chị trở thành người mở ra cơ hội để nhiều người cùng cảnh ngộ tự tin bước tiếp.

Đó cũng là điều “Nối trọn yêu thương” kiên trì theo đuổi hơn bảy năm qua: không chỉ sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa những tấm gương sống trách nhiệm, truyền cảm hứng để mỗi người được tiếp sức hôm nay có thể tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

"Nối trọn yêu thương" là chương trình truyền hình nhân đạo do Trung tâm Truyền hình Nhân đạo thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Hơn 7 năm qua, chương trình đã lan tỏa những câu chuyện về những con người vượt lên nghịch cảnh, sống trách nhiệm và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Mỗi nhân vật là minh chứng rằng khó khăn không phải điểm kết thúc mà có thể trở thành điểm khởi đầu của những hành trình đầy nghị lực. Từ những câu chuyện ấy, chương trình tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái và lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Từ khóa:

#Tân Hiệp Phát #Nối trọn yêu thương #Phụng sự xã hội

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