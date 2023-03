UAV tự sát Lancet-3 tiếp tục phá hủy, phá hỏng hàng loạt vũ khí, trang bị quân đội Ukraine

Những cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh Lancet-3 phá hủy hoặc làm hư hỏng 2 lựu pháo xe kéo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành 2S3 Akatsiya 152 mm do Liên Xô sản xuất, 2 pháo tự hành M109 155 mm do Mỹ sản xuất và dường như là hai chiếc tăng T- 64 quân đội Ukraine.

Lostarmour.info, trang web theo dõi và xác định những tổn thất quân sự của các bên tham chiến, đã lưu giữ 175 video, ghi lại các cuộc tấn công bằng UAV tự sát Lancet-3 kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Các mục tiêu tấn công của đạn lượn thông minh chủ yếu nhằm vào pháo binh, tăng thiết giáp của quân đội Ukraine.

Với sự gia tăng các UAV tự sát, quân đội Nga đã thành lập các tổ chiến đấu UAV, sử dụng các drone trinh sát tìm kiếm và phát hiện các mục tiêu ưu tiên của đối phương, sau đó sử dụng KUB-BLA hoặc Lancet-3 do công ty ZALA – Aerogroup sản xuất tấn công tiêu diệt. Chỉ riêng trong tháng 3 đã ghi nhận 37 cuộc bằng UAV tự sát vào các phương tiện chiến đấu của quân đội Ukraine.

Theo South Front