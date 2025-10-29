Trợ lý ảo giúp cán bộ công chức rút ngắn 50% thời gian xử lý công việc

Hỗ trợ tra cứu văn bản, soạn thảo công văn, quản lý lịch làm việc và tự động hóa nhiều quy trình nghiệp vụ, Trợ lý ảo giúp cán bộ rút ngắn 50% thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu suất, tính chính xác, chuyên nghiệp trong công vụ.

UBND tỉnh Hưng Yên và Viettel ra mắt và thí điểm sử dụng Trợ lý ảo cán bộ công chức.

Ngày 29/10, tỉnh Hưng Yên triển khai thí điểm Trợ lý ảo dành cho cán bộ, công chức (CBCC) nhằm tự động hóa quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đồng thời nâng cao hiệu suất tổng thể cho hệ thống hành chính công.

Trợ lý riêng 24/7

Điểm nổi bật nhất của Trợ lý ảo là khả năng hoạt động như một “trợ lý riêng” cho từng CBCC, làm việc 24/7, luôn sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu. Với nền tảng công nghệ hiện đại gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và đồ thị tri thức, hệ thống có khả năng hiểu sâu ngữ nghĩa tiếng Việt, thay vì chỉ tìm kiếm theo từ khóa như các công cụ truyền thống.

Nhờ đó, cán bộ có thể tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính nội bộ của Trung ương và địa phương một cách nhanh chóng, chính xác và theo ngữ cảnh. Ví dụ, khi cần tìm một quy định về thủ tục hành chính hoặc hướng dẫn soạn thảo công văn, cán bộ chỉ cần đặt câu hỏi tự nhiên, Trợ lý ảo sẽ ngay lập tức trả lời kèm trích dẫn văn bản gốc.

Không chỉ tra cứu, Trợ lý ảo còn được lập trình để tự động gợi ý soạn thảo các loại công văn, tờ trình, báo cáo đúng thể thức hành chính nhà nước. Điều này giúp CBCC tiết kiệm đáng kể thời gian soạn thảo và hạn chế sai sót về hình thức.

Khi được tích hợp với hệ thống quản lý công việc và lịch công tác của cơ quan, Trợ lý ảo có thể đồng bộ lịch họp, nhắc việc, theo dõi tiến độ nhiệm vụ và hỗ trợ điều phối hoạt động hằng ngày.

Cá nhân hóa kho tri thức bằng Sổ tay AI

Một tính năng đặc biệt khác là “Sổ tay AI”, cho phép mỗi CBCC xây dựng kho tri thức cá nhân của riêng mình. Hệ thống có thể học hỏi tức thì từ tài liệu mà người dùng lưu trữ, để trả lời hoặc hỗ trợ công việc liên quan mà không cần qua giai đoạn huấn luyện phức tạp.

Đánh giá sơ bộ, Trợ lý ảo có thể rút ngắn từ 30 – 50% thời gian thực hiện các công việc hành chính, tra cứu và soạn thảo văn bản.

Nếu một cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường lưu các báo cáo chuyên ngành, Trợ lý ảo sẽ sử dụng chính dữ liệu đó để tư vấn, hỗ trợ công việc một cách chính xác và phù hợp với đặc thù của người dùng.

Toàn bộ dữ liệu được phân quyền và kiểm soát chặt chẽ theo vai trò, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật nội bộ, yếu tố quan trọng trong hệ thống hành chính nhà nước.

Trong giai đoạn đầu, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên cùng một số sở, ban, ngành khác được chọn làm đơn vị thí điểm. Đánh giá sơ bộ, Trợ lý ảo có thể rút ngắn từ 30 – 50% thời gian thực hiện các công việc hành chính, tra cứu và soạn thảo văn bản.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) - đơn vị phối hợp cùng tỉnh Hưng Yên triển khai giải pháp - cho biết khi AI được tích hợp sâu vào quy trình hành chính, hiệu quả sẽ không dừng lại ở một sở, một tỉnh, mà lan tỏa thành sức bật cho chuyển đổi số quốc gia.