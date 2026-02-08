ĐIỂM SÁNG BÁN LẺ TRONG BỐI CẢNH TIÊU DÙNG THẬN TRỌNG
Mặc dù thị trường phục hồi chậm, các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết là điểm sáng với tăng trưởng nổi bật.
Mặc dù thị trường phục hồi chậm, các doanh nghiệp bán lẻ niêm yết là điểm sáng với tăng trưởng nổi bật.
Năm 2025 được xem là một năm "bản lề" đầy thách thức nhưng cũng đầy quyết đoán của Eximbank. Thay vì chạy theo những con số tăng trưởng nóng, ngân hàng đã chủ động lựa chọn ưu tiên làm sạch bảng cân đối kế toán và đầu tư mạnh mẽ vào tái cấu trúc toàn diện.
Theo báo cáo tài chính quý 4 vừa được ngân hàng Phương Đông (Mã CK: OCB) công bố, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt mức 5.046 tỷ đồng tăng 25,9% so với năm 2024.
Kết thúc năm 2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ghi nhận kết quả kinh doanh vượt mọi kế hoạch và hoàn thành sớm nhiều mục tiêu quan trọng tại phương án cơ cấu lại, khẳng định chiến lược đúng đắn và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá.
TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2024. Cùng với đó, các chỉ số hiệu quả như ROE, CASA và thu nhập dịch vụ tiếp tục được cải thiện, cho thấy chất lượng tăng trưởng được củng cố.
Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng XIV, sáng 15/1, TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư 240.000 tỉ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản bảo đảm của trái phiếu.
Công ty Cổ phần TCO Holdings vừa báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2025 (kỳ báo cáo từ 01/01/2025 đến 30/09/2025).
KITA Invest vừa nhận quyết xử phạt hành chính do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Vietjet Air vừa có nghị quyết chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Airport NEO (công ty con) từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng.
Công ty CP Hưng Thịnh Land vừa công bố thông tin bất thường về thanh toán gốc trái phiếu HTL-H2023-006 bằng tài sản khác.
Theo cập nhật từ NH Securities Vietnam, trong quý 3, TPBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ với mức tăng 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nợ xấu và nợ nhóm 2 đều tăng.
Công ty CP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk vừa gửi nội dung công bố định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.
Kết quả kinh doanh của ACB tương đối tích cực trong Q3/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt mức 4,281 tỷ đồng
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 ghi nhận 43 đợt phát hành với tổng giá trị phát hành chỉ đạt 38.8 nghìn tỷ đồng (-42% so với tháng 10)
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.
Năng lượng Trung Nam vừa công bố thông tin bất thường về gia hạn kỳ hạn trái phiếu.
Thông báo kết quả đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki
Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIG) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.