TCO Holdings báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2025

Công ty Cổ phần TCO Holdings vừa báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2025 (kỳ báo cáo từ 01/01/2025 đến 30/09/2025).

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao

FLC Faros có tân nữ Chủ tịch HĐQT sinh năm 1993

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.