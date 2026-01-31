close Đăng nhập

FPT: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025

Từ khóa:

#Báo cáo #KQKD Q4/2025 #báo cáo kinh doanh FPT

Đừng bỏ lỡ

Tin công bố

TPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng năm 2025, ROE vượt 18%

TPBank báo lãi hơn 9.200 tỷ đồng năm 2025, ROE vượt 18%

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2024. Cùng với đó, các chỉ số hiệu quả như ROE, CASA và thu nhập dịch vụ tiếp tục được cải thiện, cho thấy chất lượng tăng trưởng được củng cố.