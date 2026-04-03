TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng trưởng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng (+12%) của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng này đang xây dựng động lực phía sau con số đó. dịch chuyển rõ rệt sang mô hình tăng trưởng bền vững và đa động lực.

Tăng trưởng trong kiểm soát, ưu tiên chất lượng hơn số lượng

Theo định hướng điều hành năm 2026 của NHNN, tăng trưởng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, với trọng tâm là các lĩnh vực ít rủi ro, đặc biệt là hạn chế tín dụng vào bất động sản. Điều này cho thấy ngân hàng đang chuyển dịch rõ rệt từ mô hình tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng chọn lọc. Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi kèm ổn định vĩ mô, cách tiếp cận thận trọng này giúp TPBank giảm thiểu rủi ro chu kỳ, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn trong trung và dài hạn.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm 2026 không nằm ở tốc độ tăng trưởng cao, mà ở cấu trúc tạo ra tăng trưởng. TPBank đang từng bước hoàn thiện mô hình hệ sinh thái tài chính, với sự đóng góp của các đơn vị thành viên như quỹ, chứng khoán và xử lý tài sản. Chính sự cộng hưởng từ các “mảnh ghép” này giúp ngân hàng: Mở rộng tệp khách hàng ở nhiều phân khúc, gia tăng nguồn thu ngoài lãi, Tối ưu vòng đời khách hàng và hiệu suất khai thác. Đây được xem là “động cơ kép” giúp TPBank không chỉ phụ thuộc vào tín dụng, yếu tố vốn chịu nhiều ràng buộc chính sách trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, TPBank đang nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) tại TP.HCM. Định hướng này được kỳ vọng giúp ngân hàng tận dụng cơ chế đặc thù của trung tâm để thử nghiệm các mô hình tài chính mới, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tài chính quốc tế, fintech và dịch vụ xuyên biên giới, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, TPBank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 600.000 tỷ đồng (+19%), huy động vốn tăng 16% và dư nợ tín dụng tăng 15%. Các chỉ tiêu này cho thấy ngân hàng vẫn duy trì đà mở rộng quy mô, nhưng trong một biên độ hợp lý và có kiểm soát. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026, cho thấy TPBank chọn cách duy trì vùng đệm hợp lý để vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa chủ động ứng phó rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Tín hiệu tích cực từ chính sách và thị trường

Một trong những lực đỡ quan trọng cho kế hoạch năm 2026 đến từ kỳ vọng môi trường vĩ mô ổn định hơn, cùng định hướng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khi chính sách tiền tệ và tín dụng được điều tiết hợp lý, dư địa tăng trưởng của hệ thống ngân hàng nói chung và TPBank nói riêng sẽ được cải thiện đáng kể.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng không đơn thuần là một con số kế hoạch, mà phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy tăng trưởng: từ phụ thuộc vào chu kỳ sang củng cố năng lực nội tại. Động lực này được hỗ trợ bởi việc tối ưu chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng tốc bằng AI và nâng cao hiệu suất vận hành. Khi thị trường ngày càng phân hóa, lợi thế sẽ thuộc về những ngân hàng sở hữu mô hình linh hoạt, nguồn thu đa dạng và khả năng kiểm soát rủi ro tốt. Với nền tảng đang dần hoàn thiện, TPBank cho thấy tham vọng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới – ổn định hơn, bền vững hơn và có chiều sâu hơn.

Những định hướng này dự kiến sẽ được cụ thể hóa rõ nét hơn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên tới, nơi TPBank không chỉ trình kế hoạch năm 2026 mà còn đưa ra loạt quyết sách quan trọng, tạo lực đẩy để hoàn tất chiến lược phát triển giai đoạn 2023–2028. Đây được xem là bước bản lề để ngân hàng nâng cấp mô hình tăng trưởng, hướng tới một cấu trúc vận hành hiệu quả và thích ứng tốt hơn trong giai đoạn mới.