Giá vàng hôm nay tăng 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 5/11 giao dịch ở mức 4.069 USD/ounce, tăng khoảng 135 USD/ounce so với mức 3.934 USD/ounce của sáng 4/11. Kim loại quý phục hồi mạnh sau phiên giảm trước đó, vượt trở lại ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.910 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với mức 123,2 triệu đồng/lượng của sáng 4/11.

Giá vàng thế giới sáng 5/11 tăng lên 4.069 USD/ounce, cao hơn khoảng 135 USD/ounce so với sáng 4/11. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.052 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 17 USD/ounce, tương đương 0,4%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 230 USD/ounce, tương đương 5,5%.

Diễn biến này cho thấy lực mua đã quay trở lại thị trường vàng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Việc giá tăng hơn 130 USD/ounce và vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce là tín hiệu phục hồi đáng chú ý.

Tuy nhiên, mức giảm hơn 5% trong vòng 30 ngày cho thấy thị trường vẫn biến động mạnh và đà phục hồi cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Giá vàng trong nước sáng 5/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 5/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,8-142,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 140,8 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và DOJI cùng 300.000 đồng/lượng.