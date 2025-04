Tin nóng KHCN 7/4: Apple phát hành beta iOS 18.5, lợi nhuận Samsung giảm 21%

Apple phát hành iOS 18.5 chuẩn bị cho việc ra mắt iOS 19 vào tháng 6 tới, lợi nhuận Samsung giảm sâu do ảnh hưởng bởi doanh số chip AI... là tin nóng KHCN ngày 7/4.

1. Tính năng Gemini Live mở rộng cho Pixel 6 và các dòng máy cũ hơn

Ảnh minh họa: IE

Tính năng "Talk Live about this" của Gemini – từng được giới thiệu đầu tiên trên Galaxy S25, S24 và Pixel 9 – nay đã chính thức có mặt trên các dòng Pixel từ Pixel 6 trở lên. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với AI Gemini về hình ảnh, tài liệu và video YouTube một cách tự nhiên, ngay cả khi dùng phiên bản miễn phí từ Google Play Store.

Để sử dụng, bạn chỉ cần mở ứng dụng Gemini, nhấn nút "+" ở bên trái ô nhập liệu, chọn nguồn (Camera, Gallery, Files hoặc Drive). Sau khi đính kèm nội dung, chip "Talk Live about this" sẽ xuất hiện – chạm vào đó để nhận phân tích AI trực tiếp.

Tính năng này hỗ trợ nhiều định dạng như txt, doc, docx, pdf và hwp. Với video YouTube (tối đa 2 giờ), bạn chỉ cần sao chép đường link và dán vào ứng dụng Gemini để bắt đầu cuộc hội thoại thông minh dựa trên phụ đề.

Tính năng đã được kích hoạt qua bản cập nhật Pixel March Feature Drop, hoạt động trên Android 16 beta hoặc hệ điều hành mới nhất mà thiết bị bạn hỗ trợ. Đây là bước tiến mạnh mẽ trong trải nghiệm tương tác AI trên thiết bị di động.

2. Apple phát hành bản iOS 18.5 beta

Ảnh minh họa: Phone Arena

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 18.5 beta dành cho các nhà phát triển. Dù không mang đến thay đổi đột phá, bản cập nhật này đóng vai trò như bước hoàn thiện cuối cùng trước khi iOS 19 được giới thiệu tại WWDC vào tháng 6.

Một số thay đổi nhỏ nhưng hữu ích bao gồm việc người dùng có thể tắt ảnh liên hệ trực tiếp trong ứng dụng Mail, thay vì phải vào phần Cài đặt như trước. Ngoài ra, phần AppleCare & Bảo hành trong Cài đặt cũng được cải tiến với giao diện gọn gàng hơn, hiển thị rõ tình trạng bảo hành thiết bị.

Tuy nhiên, iOS 18.5 chủ yếu tập trung vào cải thiện hiệu suất và độ ổn định, không có tính năng mới nổi bật. Theo chuyên gia Mark Gurman (Bloomberg), Apple đang giữ lại các “đòn bẩy lớn” để công bố tại WWDC 2025, bao gồm iOS 19 và hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Đối với người dùng tại Trung Quốc, Apple đang phát triển phiên bản AI phù hợp với quy định địa phương, kết hợp với dịch vụ nội địa như Baidu. Vì vậy, dù iOS 18.5 trông có vẻ "yên ắng", nó thực chất là bước chuẩn bị cho một đợt cải tiến lớn sắp tới.

3. Lợi nhuận quý I của Samsung giảm 21%

Ảnh minh họa: Reuters

Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 1/2025 giảm 21% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh số chip AI chững lại và những khoản lỗ kéo dài trong mảng sản xuất chip theo hợp đồng (foundry). Dự báo lợi nhuận hoạt động quý này đạt 5,2 nghìn tỷ won (3,62 tỷ USD), so với 6,6 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái.

Samsung đang tụt lại phía sau đối thủ SK Hynix trong việc cung cấp chip nhớ hiệu suất cao cho NVIDIA – công ty dẫn đầu thị trường AI. Sự phụ thuộc lớn vào khách hàng Trung Quốc và các sản phẩm không bị hạn chế bởi lệnh cấm xuất khẩu từ Mỹ khiến Samsung dễ tổn thương trước biến động thị trường.

Theo các nhà phân tích, nhu cầu chip HBM từ Trung Quốc đã giảm sau khi tăng mạnh ở quý trước. Trong khi Samsung đang phát triển phiên bản HBM mới, mức độ phụ thuộc vào chip thông thường khiến lợi nhuận dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá: giá chip DRAM giảm 25%, còn NAND flash giảm tới 50%.

4. Mỹ tái chế cánh quạt turbine gió thành nhựa siêu bền gấp 3 lần

Nhựa tái chế từ turbine gió. Ảnh: IE

Các nhà khoa học tại Đại học bang Washington (WSU), Mỹ, vừa phát triển một phương pháp tái chế cánh quạt turbine gió thân thiện với môi trường, có thể tạo ra loại nhựa mới bền gấp 3 lần và cứng gấp 8 lần so với nhựa thông thường.

Đây là bước đột phá trong bối cảnh ngành năng lượng gió đang bùng nổ, nhưng lại đối mặt với thách thức lớn về xử lý rác thải từ các cánh quạt được làm từ vật liệu polymer gia cố bằng sợi thủy tinh (GFRP) khó tái chế.

Phương pháp mới không sử dụng hóa chất độc hại mà tận dụng dung dịch muối kẽm axetat ở điều kiện nhiệt và áp suất nhẹ để phá vỡ cấu trúc vật liệu. Các nhà nghiên cứu đã thu hồi được sợi thủy tinh và nhựa nguyên vẹn từ cánh quạt, sau đó kết hợp với nhựa nylon tạo ra vật liệu composite có tính năng vượt trội. Hỗn hợp tái chế chứa đến 70% sợi thủy tinh tái sử dụng.

Công nghệ này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mở ra giải pháp bền vững cho hàng triệu tấn rác thải cánh quạt gió dự kiến sẽ tích tụ vào năm 2050. Nhóm nghiên cứu cũng đang hướng tới việc phát triển cánh quạt thế hệ mới có khả năng tái chế hoàn toàn.

5. Tìm ra cách giúp pin xe điện sạc nhanh mà không quá nhiệt

Ảnh minh họa: iStock

Một bước đột phá trong lĩnh vực pin lithium-ion đã được công bố bởi Giáo sư trợ lý Weiyu Li tại Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ. Bà đã phát triển một mô hình tính toán tiên tiến giúp giải mã hiện tượng “mạ lithium” – nguyên nhân chính gây quá nhiệt, cháy nổ và suy giảm tuổi thọ pin khi sạc nhanh.

Mạ lithium xảy ra khi lithium kim loại tích tụ trên bề mặt cực âm trong quá trình sạc nhanh, gây đoản mạch và hư hại nghiêm trọng cho pin. Mô hình của GS Li mô phỏng chi tiết sự tương tác phức tạp giữa quá trình vận chuyển ion và phản ứng điện hóa trong cực âm bằng than chì, giúp làm rõ thời điểm và điều kiện xảy ra mạ lithium.

Đặc biệt, mô hình đã cho ra đời sơ đồ “Li-plating diagram” – công cụ trực quan cung cấp hướng dẫn vật lý về cách điều chỉnh mật độ dòng điện và điều kiện sạc để hạn chế mạ lithium.

Công trình mở ra triển vọng tạo ra pin EV sạc nhanh nhưng vẫn an toàn và bền bỉ. Nghiên cứu được công bố trên ACS Energy Letters, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ pin phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xe điện.