Tin nóng KHCN 29/3: Elon Musk đối diện vụ kiện thao túng giá cổ phiếu, Blackstone đầu tư vào TikTok

1. Elon Musk đối diện vụ kiện thao túng giá cổ phiếu Twitter

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Twitter

Tỷ phú Elon Musk vừa thất bại trong nỗ lực bác bỏ một vụ kiện của các nhà đầu tư cáo buộc ông thao túng giá cổ phiếu Twitter trước thương vụ mua lại nền tảng này vào năm 2022. Thẩm phán liên bang tại Manhattan đã ra phán quyết cho phép vụ kiện tiếp tục, cho rằng các nguyên đơn có đủ căn cứ để cáo buộc Musk gian lận chứng khoán.

Theo đơn kiện, Musk bị cho là đã âm thầm tích lũy cổ phần Twitter mà không kịp thời báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và đăng tải những dòng tweet gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Một trong số đó là cuộc thăm dò ý kiến về số lượng tài khoản giả mạo trên Twitter vào tháng 3/2022.

Luật sư của Musk lập luận rằng vụ kiện không có giá trị và chỉ nhằm tận dụng sự chú ý xoay quanh thương vụ 44 tỷ USD. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ yêu cầu hủy đơn kiện. Đây là một trong nhiều vụ kiện pháp lý mà Musk đang đối mặt liên quan đến việc thâu tóm Twitter, hiện đổi tên thành X.

2. Blackstone cân nhắc đầu tư vào TikTok tại Mỹ

Trụ sở TikTok tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Công ty cổ phần tư nhân Blackstone đang xem xét việc đầu tư thiểu số vào hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Theo Reuters, Blackstone đang thảo luận với các cổ đông không phải người Trung Quốc của ByteDance, bao gồm Susquehanna International Group và General Atlantic, để đóng góp vốn cho việc mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ. Đề xuất này nhằm tách riêng hoạt động của TikTok tại Mỹ thành một thực thể độc lập, giảm tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc xuống dưới 20% theo yêu cầu của luật pháp Mỹ.

TikTok hiện đang đối mặt với hạn chót vào ngày 5 tháng 4 để ByteDance thoái vốn, nếu không sẽ bị cấm tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Tổng thống Donald Trump đã gợi ý về khả năng gia hạn thời hạn này và giảm thuế đối với Trung Quốc để đạt được thỏa thuận.​

3. Google dừng sản xuất thiết bị báo khói Nest Protect và khóa thông minh Nest x Yale

Thiết bị báo khói Nest Protect. Ảnh: The Verge

Google vừa xác nhận sẽ ngừng sản xuất báo động khói kiêm cảm biến khí CO Nest Protect cùng với khóa cửa thông minh Nest x Yale. Quyết định này nằm trong chiến lược tái cấu trúc hệ sinh thái nhà thông minh, chuẩn bị cho việc ra mắt các thiết bị mới tích hợp công nghệ hiện đại hơn.

Đối với Nest Protect, Google hợp tác với First Alert để phát triển thế hệ cảm biến mới, có thể kết nối trực tiếp với ứng dụng Google Home. Thiết bị mới có giá 129,99 USD, dự kiến ra mắt tại Mỹ và Canada vào cuối năm 2025. Người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các thiết bị Nest Protect hiện có, nhận được hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phần mềm.

Khóa thông minh Nest x Yale, từng ra mắt vào năm 2018, cũng sẽ ngừng sản xuất. Tuy nhiên, Google cho biết họ đang phối hợp với Yale để phát triển mẫu khóa mới hỗ trợ chuẩn Matter, cho phép tương thích rộng rãi với nhiều nền tảng nhà thông minh. Dự kiến, sản phẩm này sẽ được giới thiệu vào mùa hè năm nay.

4. Jetson ONE: Phương tiện bay thương mại đầu tiên cất cánh thành công

Jetson vừa công bố mẫu phương tiện bay thương mại đầu tiên mang tên SN1 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với kết quả ổn định và hạ cánh an toàn. SN1 là mẫu eVTOL (phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện) thuộc dòng Jetson ONE, có thể bay liên tục 20 phút sau mỗi lần sạc và đạt tốc độ tối đa 101 km/h.

Thiết kế của Jetson ONE lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1, với khung nhôm siêu nhẹ và động cơ điện không chổi than công suất cao. Xe được trang bị hệ thống 8 động cơ, cảm biến radar hỗ trợ hạ cánh tự động và dù an toàn khi gặp sự cố. Đặc biệt, Jetson ONE vẫn có thể tiếp tục bay khi mất một động cơ.

Theo công ty, Jetson ONE không yêu cầu bằng lái tại Mỹ và đã được cấp phép bay thử nghiệm tại Ý từ tháng 10/2023. Jetson kỳ vọng dòng phương tiện bay này sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông cá nhân trên không, hiện thực hóa giấc mơ bay lượn cho mọi người.

5. Trồng trọt ngoài không gian - Giải pháp mới cho nông nghiệp Trái đất

Buồng mô phỏng không gian có cây trồng bên trong. Ảnh: NASA

Nghiên cứu trồng trọt trong môi trường không trọng lực đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp bền vững trên Trái đất. Các thí nghiệm gần đây cho thấy một số cây trồng khi được đưa vào không gian có khả năng thích nghi và chống chịu tốt hơn với điều kiện khắc nghiệt.

Đáng chú ý, các nhà khoa học đã đưa giống nho Cabernet Sauvignon và Merlot lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong 10 tháng. Kết quả cho thấy nhiều cây phát triển khả năng kháng bệnh sương mai – một trong những dịch bệnh gây hại nhất cho nho. Phát hiện này có thể giúp rút ngắn thời gian lai tạo giống nho kháng bệnh và giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu.

Ngoài ra, việc nghiên cứu cách nước di chuyển trong môi trường vi trọng lực cũng giúp giải quyết vấn đề cấp nước trong nông nghiệp đô thị và vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp, các thí nghiệm trồng cây trong không gian còn mở ra tiềm năng ứng dụng trong y học. Những kết quả này cho thấy vũ trụ không chỉ là biên giới khám phá, mà còn là “vườn ươm” cho các giải pháp cải thiện cuộc sống trên Trái đất.