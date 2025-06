Tin nóng công nghệ 21/6: Galaxy S25 Edge ế hàng, NVIDIA đưa robot hình người vào sản xuất chip

1. Điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge bị ế hàng

Galaxy S25 Edge. Ảnh: Phone Arena

Samsung Galaxy S25 Edge, chiếc flagship mỏng chỉ 5.8 mm và nhẹ 163 g, đang chứng kiến doanh số kém hơn dự kiến, theo PhoneArena và Android Authority. Các báo cáo từ The Elec cho biết Samsung đã “giảm đáng kể” sản lượng vào tháng đầu bán ra, bất đắc dĩ so sánh với các dòng S thường khi thường có doanh thu cao trong 3 tháng đầu tiên.

Chiếc máy mỏng nhẹ chỉ đạt 1.100 USD và tuy sở hữu camera 200 MP cùng chip Snapdragon 8 Elite, nhưng bị đánh giá là “pin yếu, camera hạn chế và tốc độ sạc chậm”.

Trước tình hình này, Samsung đang cân nhắc giữ lại mẫu S26 Plus thay vì thay thế toàn bộ bằng dòng Edge vào năm tới. Tuy nhiên, hãng đang tăng cường khuyến mãi và ưu đãi để cải thiện doanh số, ví dụ như giảm giá sau vài tuần ra mắt.

2. Samsung Galaxy Z Fold 7 nâng cấp vượt trội, khiến Fold 6 trở nên lỗi thời

Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 7. Ảnh: Phone Arena

Samsung Galaxy Z Fold 7, dự kiến ra mắt đầu tháng 7/2025, mang đến cải tiến lớn so với Z Fold 6: mỏng hơn rõ rệt (8,2 mm khi gập, 4.5 - 6 mm khi mở). Kích thước màn hình lớn hơn (màn hình trong 8.2 inch, màn hình ngoài 6.5 inch). Độ sáng cao nhất 2.600 nit. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12–16 GB và có tuỳ chọn bộ nhớ lên đến 1 TB. Camera chính nâng cấp mạnh với cảm biến 200 MP và thiết kế cụm camera gồ thêm.

So với Z Fold 6, Z Fold 7 không chỉ trông hiện đại, mà còn tối ưu khả năng thao tác, camera và hiệu năng. Z Fold 6 giờ trông lỗi thời do thiết kế mỏng nhẹ và màn hình rộng hơn của Z Fold 7. Tuy nhiên, chất lượng pin và tốc độ sạc vẫn là hạn chế so với các đối thủ. Bản chính thức Z Fold 7 và Z Flip 7 sẽ được Samsung giới thiệu tại sự kiện Unpacked tháng 7/2025.

3. Apple thảo luận nội bộ khả năng mua lại startup tìm kiếm AI Perplexity

Ảnh minh họa; Reuters

Apple đang xem xét nghiêm túc việc mua lại Perplexity, một startup AI tập trung vào tìm kiếm thông tin, trong các cuộc trao đổi nội bộ giữa các lãnh đạo như Eddy Cue và Adrian Perica, theo Bloomberg được Reuters trích dẫn.

Perplexity hiện được định giá khoảng 14 tỷ USD sau vòng gọi vốn gần đây. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây có thể là thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của Apple . Mục tiêu của Apple là tích hợp các tính năng tìm kiếm AI tiên tiến vào Safari, giảm bớt lệ thuộc vào Google. Điều này phù hợp chiến lược mở rộng mảng AI của Apple, đặc biệt khi các công ty công nghệ lớn như Meta, Microsoft… ngày càng đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực AI.

4. NVIDIA và Foxconn sẽ đưa robot hình người vào nhà máy sản xuất máy chủ AI tại Houston

CEO NVIDIA phát biểu tại hội thảo Viva Technology dành riêng cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

NVIDIA và Foxconn đang đàm phán để triển khai robot hình người trong nhà máy sản xuất máy chủ AI GB300 tại Houston, dự kiến hoạt động vào quý 1/2026. Đây sẽ là lần đầu tiên sản phẩm của NVIDIA được lắp ráp bởi robot hình người, đồng thời đánh dấu việc tích hợp robot thông minh vào dây chuyền sản xuất máy chủ AI đầu tiên của Foxconn.

Foxconn đã đào tạo các robot thực hiện nhiệm vụ như lắp cáp, chọn và đặt linh kiện, cũng như phổ biến các mẫu robot tự phát triển và nhập khẩu từ UBTech. Nhà máy mới có quy mô rộng rãi, phù hợp để thử nghiệm công nghệ tiên tiến này. NVIDIA sẽ tận dụng dự án này để đẩy mạnh chiến lược AI và robot, phù hợp với xu hướng chuyển dịch sản xuất máy chủ AI của hãng sang Mỹ.

5. Ngạc nhiên vì chai thủy tinh chứa nhiều hạt vi nhựa hơn chai nhựa

Ảnh minh họa: iStock

Một nghiên cứu từ ANSES (Cơ quan An toàn thực phẩm Pháp) đã phát hiện rằng đồ uống đóng chai thủy tinh, bao gồm bia, soda, trà lạnh và nước chanh, có trung bình khoảng 100 hạt vi nhựa mỗi lít, gấp 5–50 lần so với đồ đóng trong chai nhựa hoặc lon kim loại. Điều bất ngờ nằm ở nắp chai: lớp sơn phủ trên nắp bị trầy xước trong quá trình bảo quản, làm bong vi nhựa vào thức uống.

Hiện vẫn chưa rõ liệu mức vi nhựa này có gây hại sức khỏe hay không - không có ngưỡng an toàn chính thức. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị nên cải thiện quy trình làm sạch nắp chai trước khi đóng, như thổi bụi và rửa bằng dung dịch nước - alcohol, giúp giảm vi nhựa đến 60%.

Theo Reuters, Phone Arena, Interesting Engineering