Tin nóng công nghệ 21/5: Google ra mắt AI tạo video từ văn bản, nhện chỉnh sửa gen tạo tơ phát sáng

Rò rỉ hình ảnh Galaxy Z Fold 7 với thiết kế gần như giữ nguyên so với thế hệ 6, Google ra mắt trình tạo video từ văn bản, nhện chỉnh sửa gen tạo ra tơ màu đỏ phát sáng... là tin KHCN ngày 21/5.

1. Samsung Galaxy Z Fold 7 rò rỉ hình ảnh thực tế đáng thất vọng

Ảnh dựng Galaxy Z Fold 7. Ảnh: TT Technology

Hình ảnh thực tế đầu tiên của Samsung Galaxy Z Fold 7 vừa bị rò rỉ, cho thấy thiết kế gần như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm Z Fold 6. Theo PhoneArena, ảnh rò rỉ từ leaker Setsuna Digital trên Weibo cho thấy mặt lưng của Fold 7 có màu xanh Icyblue mới, không có viền kim loại như trước, phù hợp với tin đồn rằng Samsung sẽ sử dụng chất liệu titanium để giảm độ dày thiết bị. Ngoài ra, đèn flash được đặt thấp hơn một chút so với Fold 6.

Về thông số kỹ thuật, Fold 7 được cho là sẽ có màn hình trong 8,2 inch với nếp gấp ít rõ hơn, màn hình ngoài 6,5 inch, kích thước tổng thể lớn hơn và mỏng hơn so với Fold 6. Máy dự kiến trang bị camera chính 200MP, chip Snapdragon 8 Elite và pin 4.400mAh. Samsung có thể sẽ công bố thiết bị này vào tháng 7 tới.

2. AI đe dọa việc làm của phụ nữ nhiều hơn nam giới

Ảnh minh họa: Reuters

Một báo cáo mới từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh hơn đến việc làm của phụ nữ so với nam giới, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập cao.

Cụ thể, khoảng 9,6% công việc do phụ nữ đảm nhiệm có nguy cơ bị thay đổi bởi AI, so với chỉ 3,5% công việc của nam giới. Nguyên nhân chủ yếu là do AI đang tự động hóa các nhiệm vụ hành chính và văn phòng - những lĩnh vực mà phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng phần lớn các công việc sẽ được "chuyển đổi" thay vì bị loại bỏ hoàn toàn. Các ngành như truyền thông, phần mềm và tài chính cũng đang đứng trước những thay đổi lớn khi AI tạo sinh tiếp tục phát triển. ILO kêu gọi chính phủ và doanh nghiệp tận dụng AI để nâng cao năng suất và chất lượng việc làm, thay vì chỉ tập trung vào việc thay thế lao động con người.

3. Google ra mắt Flow - công cụ AI tạo video từ văn bản

Google Flow. Ảnh: Google

Tại sự kiện Google I/O 2025, Google đã giới thiệu Flow - một công cụ làm phim sử dụng AI, giúp người dùng tạo ra các video ngắn bằng cách nhập mô tả bằng văn bản hoặc hình ảnh. Flow tích hợp các mô hình AI tiên tiến như Veo 3 (tạo video), Imagen 4 (tạo hình ảnh) và Gemini (xử lý ngôn ngữ), cho phép người dùng tạo ra các cảnh phim có chuyển động camera, âm thanh và đối thoại chỉ từ các mô tả đơn giản.

Flow hiện có sẵn tại Mỹ thông qua các gói đăng ký AI Pro (19,99 USD/tháng) và AI Ultra (249,99 USD/tháng), với gói cao cấp cung cấp quyền truy cập sớm vào Veo 3 và các tính năng nâng cao.

4. Apple mở quyền truy cập mô hình AI cho nhà phát triển bên thứ ba

Logo của Apple được nhìn thấy ở lối vào của một cửa hàng Apple tại trung tâm thành phố Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Apple dự kiến sẽ công bố tại Hội nghị WWDC vào ngày 9/6 kế hoạch cho phép các nhà phát triển bên thứ ba sử dụng trực tiếp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của mình để xây dựng ứng dụng, theo Bloomberg News. Đây là bước đi nhằm thúc đẩy hệ sinh thái ứng dụng AI trên các thiết bị Apple và tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Google và Samsung.

Công ty đang phát triển bộ công cụ phần mềm (SDK) và các khung phát triển liên quan, cho phép tích hợp các tính năng AI dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện đang được sử dụng trong bộ Apple Intelligence. Ban đầu, Apple sẽ mở quyền truy cập vào các mô hình AI nhỏ chạy trực tiếp trên thiết bị, thay vì các mô hình đám mây phức tạp hơn.

5. Nhện biến đổi gen tạo tơ phát sáng đỏ đầu tiên trên thế giới

Nhện chỉnh sửa gien. Ảnh: Đại học Bayreuth

Các nhà khoa học tại Đại học Bayreuth (Đức) đã lần đầu tiên sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 để tạo ra một loài nhện có khả năng sản xuất tơ phát sáng màu đỏ. Loài nhện được chỉnh sửa là nhện nhà thông thường (Parasteatoda tepidariorum). Các nhà nghiên cứu đã tiêm một đoạn gen mã hóa protein phát quang đỏ vào trứng nhện chưa thụ tinh. Sau khi trưởng thành, nhện cái được cho giao phối với nhện đực cùng loài, và thế hệ con đã tạo ra tơ phát sáng đỏ, chứng minh rằng chỉnh sửa gen đã thành công mà không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tơ tự nhiên của nhện.

Thành tựu này mở ra triển vọng lớn trong lĩnh vực khoa học vật liệu và công nghệ sinh học.

Tơ nhện vốn nổi tiếng với độ bền kéo cao, độ đàn hồi tốt, trọng lượng nhẹ và khả năng phân hủy sinh học. Việc chỉnh sửa gen thành công trên nhện cho phép các nhà khoa học tạo ra các loại tơ có tính năng tùy chỉnh, như tăng cường độ bền hoặc thêm các đặc tính mới, phục vụ cho các ứng dụng trong y học, dệt may và công nghiệp.

Theo Reuters, Bloomberg, Phone Arena, IE