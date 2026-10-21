Đà Nẵng quy hoạch 30 đô thị vào năm 2050, đâu là 4 hạt nhân phát triển?

Quy hoạch đến năm 2050 mở ra cấu trúc phát triển mới cho Đà Nẵng với khoảng 30 đô thị, trong đó 4 đô thị hạt nhân sẽ định hình diện mạo và động lực tăng trưởng của thành phố.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Đây là định hướng chiến lược quan trọng, xác lập khung phát triển dài hạn để Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn và có vị thế quốc tế.

Theo Quyết định, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố (gồm đặc khu Hoàng Sa) và không gian biển thuộc quản lý, với diện tích tự nhiên khoảng 11.870 km2. Thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Đến năm 2050, Đà Nẵng được định hướng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại – tài chính, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, du lịch – di sản, văn hóa – thể thao, giáo dục – đào tạo và y tế chất lượng cao. Thành phố phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và từng bước đáp ứng tiêu chí đô thị đặc biệt.

Dân số dự kiến đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người (dân thường trú khoảng 4,7 triệu), đến năm 2050 trên 6,5 triệu người (dân thường trú khoảng 5,4 triệu), bao gồm khu vực lấn biển. Khách du lịch, lưu trú đạt khoảng 105–110 triệu lượt vào năm 2040 và 130–135 triệu lượt vào năm 2050.

Quy hoạch tổ chức theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm với cấu trúc “3 vùng – 3 cực – 2 trục – 4 hành lang”. Đến năm 2050, toàn thành phố có khoảng 30 đô thị, trong đó bốn đô thị loại II (Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn) giữ vai trò hạt nhân.

Quyết định thể hiện nhiều định hướng mới so với các quy hoạch trước. Phạm vi địa giới được mở rộng lớn, tích hợp vùng ven biển, trung du – miền núi và quần đảo Hoàng Sa. Tầm nhìn kéo dài đến năm 2075 cao hơn thông lệ. Mục tiêu dân số và khách du lịch được đặt ở mức rất cao, khẳng định vị thế siêu đô thị và điểm đến du lịch hàng đầu khu vực.

Không gian phát triển nhấn mạnh mô hình đa cực, với cực Nam (Chu Lai – Tam Kỳ – Núi Thành) trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, logistics và đổi mới sáng tạo. Quy hoạch xác định cụ thể các khu vực lấn biển lớn (vịnh Đà Nẵng khoảng 1.500 ha, cảng Liên Chiểu khoảng 450 ha…) và đẩy mạnh phát triển không gian ngầm gắn với mô hình TOD.

Đà Nẵng được định vị hình thành nhiều trung tâm cấp quốc gia và quốc tế như Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống khu thương mại tự do, trung tâm logistics quốc gia Chu Lai và “thủ phủ dược liệu” với sâm Ngọc Linh. Đồng thời, quy hoạch lồng ghép chặt chẽ yêu cầu bảo tồn sinh thái – di sản, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Quyết định tạo nền tảng pháp lý để Đà Nẵng phát huy tối đa lợi thế biển – sông – núi, trở thành động lực tăng trưởng xanh, thông minh của vùng duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên và cả nước trong giai đoạn tới.