Nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM bị khai trừ Đảng

Nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Sử Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời có nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 27/10, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Ban Bí thư, ông Sử Ngọc Anh, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Sử Ngọc Anh cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Sử Ngọc Anh, theo Ban Bí thư, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm cũng như các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh.

Ban Bí thư đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.