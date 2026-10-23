Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện có ý nghĩa xã hội lớn, trong khi số thu ngân sách được miễn, giảm không lớn.

Chiều 23/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân, dự án Luật đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian làm rõ chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tướng nói về việc miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện. Ảnh: Quốc hội.

Theo Thủ tướng, số thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhóm doanh nghiệp này không lớn. Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, tính toán cụ thể.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, “ý nghĩa và lợi ích xã hội mà chính sách mang lại lớn hơn rất nhiều so với số thu ngân sách được miễn, giảm".

Về khả năng kiểm soát, Thủ tướng cho rằng với hệ thống hóa đơn, chứng từ tài chính hiện nay, hoàn toàn có thể xác định, “bóc tách” các khoản chi phí đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp, bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng. Mục tiêu của chính sách là góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và học sinh.

Thủ tướng lưu ý, việc miễn thuế không được làm ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đây vẫn phải là yêu cầu ưu tiên hàng đầu, được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Liên quan đến chính sách thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng bày tỏ tán thành với các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp rà soát.

Theo đó, cần làm rõ khái niệm đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng; phân định cụ thể đối tượng, thời điểm và mức thuế suất áp dụng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai, tránh chồng chéo và có tính khả thi trong thực tế.

Kiểm soát chặt đấu thầu, ngăn tiêu cực và lãng phí

Trao đổi thêm về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho biết một trong những yêu cầu quan trọng là phân định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật chuyên ngành.

“Đây là một trong những vấn đề vướng mắc lớn nhất trong thực tiễn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ và năng lượng”, Thủ tướng nói.

Do đó, dự thảo luật đã quy định theo hướng những hoạt động đấu thầu thông thường thực hiện theo Luật Đấu thầu; đối với các hoạt động có tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

“Đây là điểm quan trọng cần được làm rõ để tránh chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Dự thảo luật tiếp tục trao quyền và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quyết định các hoạt động đấu thầu, mua sắm, đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Dự thảo luật làm rõ hơn các hành vi bị nghiêm cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm của các bên trong hoạt động đấu thầu.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định về bảo đảm cạnh tranh, mua sắm tập trung, đồng thời nghiên cứu cơ chế mua sắm trực tiếp đối với bệnh viện, cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù nhằm giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí.

Cùng với đó, cần có cơ chế xử lý phù hợp đối với các tình huống cấp bách, đặc biệt là những trường hợp liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ. Ảnh: Quốc hội.

Nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện pháp luật về đấu thầu, Thủ tướng cho rằng các gói thầu rất đa dạng về tính chất, chủng loại, quy mô, ngành và lĩnh vực. Vì vậy, không thể có một quy định pháp luật bao quát hết mọi tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Theo Thủ tướng, luật cần quy định những vấn đề chung nhất, mang tính nguyên tắc; đối với những nội dung đặc thù, cần giao Chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn cụ thể, bảo đảm linh hoạt, khả thi.

Thủ tướng nhấn mạnh hiệu quả của hoạt động đấu thầu không chỉ phụ thuộc vào hình thức lựa chọn nhà thầu mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm và sự trung thực của người tổ chức thực hiện.

“Dù áp dụng hình thức đấu thầu hay chỉ định thầu, nếu người tổ chức thực hiện không trung thực, không khách quan, không vì lợi ích chung thì vẫn có thể xảy ra sai phạm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Do đó, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục, phải lựa chọn, bố trí những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, thực sự trung thực, khách quan trong hoạt động đấu thầu. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, đánh giá hiệu quả theo kết quả cuối cùng.

Theo Thủ tướng, điều quan trọng không chỉ là hoạt động đấu thầu đã tuân thủ đúng hình thức, quy trình hay chưa, mà còn phải đánh giá kết quả cuối cùng của gói thầu có đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế hay không.

“Trách nhiệm cuối cùng vẫn là con người”, Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời cho rằng, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu phải giải quyết đồng thời hai yêu cầu: tạo thuận lợi cho chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện và kiểm soát chặt chẽ quyền hạn, trách nhiệm, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí.

Chia sẻ thêm đối với mối quan tâm của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận, đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng cho rằng đây là những lĩnh vực có nhiều đặc thù, thường xuyên xuất hiện vấn đề mới, đòi hỏi phải được thẩm định kỹ lưỡng về chuyên môn trước khi quyết định đầu tư.

Theo đó, cơ quan quản lý tài chính chịu trách nhiệm phân bổ vốn, nhưng cần có ý kiến thẩm định chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển.

Thủ tướng lưu ý, việc đầu tư hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải hết sức thận trọng, bởi nếu không nghiên cứu, thiết kế và thẩm định kỹ lưỡng sẽ gây lãng phí rất lớn.

“Chúng ta phải có thiết kế khung tổng thể, đồng bộ, sau đó mới triển khai đến từng bộ, ngành và địa phương”, Thủ tướng nêu rõ, đồng thời yêu cầu xác định những dữ liệu thực sự cần số hóa, “không thể làm ồ ạt được”, để bảo đảm hạ tầng được đầu tư có khả năng kết nối, liên thông trong toàn hệ thống trên phạm vi cả nước.

Theo TTXVN