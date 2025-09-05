Thiết bị quay phim ARRI Trinity 2 có gì đặc biệt mà đắt đỏ đến vậy?

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ cơ học truyền thống và gimbal điện tử hiện đại, ARRI Trinity 2 có giá bán không dành cho số đông.

Ra đời năm 2015, Trinity đánh dấu bước ngoặt cho các thiết bị ổn định máy quay nhờ tích hợp hệ thống ổn định 5 trục (5-axis stabilizer) kết hợp cơ học và điện tử. Năm 2022, ARRI cho ra mắt Trinity thế hệ 2 (Trinity 2) với nhiều cải tiến về kết nối, nguồn điện, gimbal và giao diện người dùng, giúp nâng tầm kỹ thuật quay phim động.

Đặc điểm nổi bật của Trinity 2 là khả năng vận hành mượt mà trong các cảnh quay phức tạp, chuyển đổi linh hoạt giữa các góc quay thấp lên cao mà vẫn giữ được ổn định tuyệt đối. Công nghệ hybrid trong Trinity 2 kết hợp gimbal 3 trục cơ học của hệ thống steadicam Artemis 2 với gimbal 5 trục điện tử. Nhờ đó, Trinity 2 giúp camera xoay 360 độ liên tục, lia máy từ sát mặt đất lên đến quá đầu người, và len lỏi qua những không gian chật hẹp với độ ổn định và mềm mại chưa từng thấy.

Những ưu thế này cho phép các đạo diễn và nhà quay phim thực hiện một cú lia máy duy nhất cho nhiều chuyển động phức tạp trước đây buộc phải cắt ghép nhiều cú máy riêng biệt, giúp duy trì nhịp điệu và cảm xúc tự nhiên cho cảnh phim. Chính sự linh hoạt và ổn định vượt trội này khiến Trinity 2 được ví như “vũ khí tối thượng” trong ngành điện ảnh và quảng cáo.

Bằng giá xe hơi hạng sang

Theo nhà quay phim Cuong Ryan Vu, giá chính hãng của ARRI Trinity 2 là khoảng 71.080 USD, tương đương gần 1,9 tỷ đồng Việt Nam, xấp xỉ giá một chiếc xe hơi hạng sang. Giá Upgrade Set (từ Artimis Gen 1 sang Trinity 2) là khoảng 66.966 USD, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng.

Giá thiết bị second hand trên thị trường từ 55.000 - 57.000 USD (1,4 tỷ đến 1,5 tỷ đồng).

Đây là một mức giá cao so với các thiết bị gimbal phổ thông như DJI Ronin SC hay RS 3 Pro, nhưng thiết bị này được xem là khoản đầu tư xứng đáng bởi khả năng nâng được tải trọng lên tới 30 kg, đủ sức gánh trọn bộ máy quay điện ảnh chuyên nghiệp với đầy đủ ống kính anamorphic, pin dự phòng, màn hình, micro và các phụ kiện hỗ trợ khác.

Người dùng có thể nâng cấp từ hệ thống steadicam Artemis 2 lên Trinity 2 bằng các bộ module mở rộng, giúp bảo vệ khoản đầu tư dài hạn và không bị lỗi thời nhanh chóng. Bộ Steadicam Trinity 2 đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật và vận hành chuyên nghiệp, vì tính phức tạp và trọng lượng nặng lên đến 38 kg, cùng với các quy trình setup chỉnh sửa cần nhiều kinh nghiệm.

Giá cao và vận hành đòi hỏi kỹ năng, Trinity 2 là thiết được ưa chuộng trong các dự án phim lớn, quảng cáo cao cấp và các sự kiện đặc biệt yêu cầu tính chuyên nghiệp đỉnh cao trong quay phim chuyển động.

Biểu tượng của sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật

ARRI Trinity 2 chủ yếu được sử dụng trong các dự án điện ảnh, truyền hình chất lượng cao, quảng cáo thương mại lớn, cũng như các sự kiện văn hóa, chính trị trọng đại có đòi hỏi kỹ thuật quay phim đặc biệt. Nhờ khả năng quay lia liên tục, thay đổi góc quay nhanh chóng, thiết bị giúp tạo nên những thước phim có chiều sâu và cảm xúc chân thực.

Trong số các operator steadicam tại Việt Nam, Lê Bảo Hân được xem là người sử dụng ARRI Trinity 2 thành công nhất. Anh chính là người vận hành thiết bị đắt đỏ này trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mới đây, ghi lại những góc quay chuyển động tuyệt vời, "đậm chất điện ảnh" tại Quảng trường Ba Đình.

Lê Bảo Hân là người cầm máy đứng sau nhiều thước phim điện ảnh có doanh thu trăm tỷ đồng, nổi bật với cú one-shot mở màn gây ấn tượng mạnh trong phim "Bố già" (2021) do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Anh cũng góp phần tạo nên những cảnh hành động và võ thuật kịch tính trong "Đất rừng phương Nam" (2023) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cùng với màn đánh nhau ở tiệm mát xa trong phim "Mai" của Trấn Thành.

Ngoài mảng điện ảnh, Lê Bảo Hân còn tham gia nhiều dự án quảng cáo, MV ca nhạc lẫn trailer, trong đó có các sản phẩm nổi bật như MV của HIEUTHUHAI, Rhyder, Anh Tú Atus, các TVC cho Sơn Tùng M-TP và trailer chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025. Nhờ vào kinh nghiệm và kỹ thuật vững vàng, anh được đánh giá là một trong những nhà quay phim thành công và có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam hiện nay.

Lê Bảo Hân và thiết bị ARRI Trinity 2

Lê Bảo Hân chia sẻ rằng việc vận hành Trinity 2 đòi hỏi kỹ thuật cao, thể lực và sự tập trung tối đa để giữ sự ổn định trong mỗi cú lia máy phức tạp. Tuy nhiên, chính nhờ thiết bị này, anh đã góp phần tạo ra những thước phim công phu, đầy cảm xúc và đảm bảo tính chuyên nghiệp nghiêm túc của sự kiện quốc gia lớn lao.

Những nhà làm phim ở Việt Nam cũng ưa chuộng Trinity 2 trong các dự án quảng cáo cao cấp và phim điện ảnh, bởi khả năng tạo ra các đoạn phim chuyển động liên tục và mượt mà, mang lại trải nghiệm thị giác và nghệ thuật vượt trội so với nhiều thiết bị chống rung truyền thống khác ARRI Trinity 2 không chỉ là công nghệ đắt tiền, mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật trong ngành quay phim chuyên nghiệp, đặc biệt được ca ngợi và ứng dụng thành công tại thị trường Việt Nam bởi những steadicam có tiếng như Lê Bảo Hân. Đây là thiết bị dành cho những ai thực sự nghiêm túc với việc nâng tầm chất lượng hình ảnh, tạo ra những thước phim không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu cảm xúc.