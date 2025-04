Thanh tra Bộ Y tế phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun 70 triệu đồng

Thanh tra Bộ Y tế xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun (khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) số tiền 70 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun do ông Lê Minh Hoàn làm Giám đốc bị xử phạt do sản xuất thuốc không đạt chất lượng là viên nang cứng Femancia, số GĐKLH: VD-27929-17, Số lô: 31222, NSX: 02/12/22, HD: 02/12/25 và số lô 020223, NSX: 21/02/23, HD: 21/02/26.

Thanh tra Bộ Y tế đánh giá thuốc vi phạm mức độ 2, là thuốc có bằng chứng không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng.

Ngoài số tiền phạt, Thanh tra Bộ Y tế còn yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun khắc phục hậu quả bằng việc thu hồi và hủy sản phẩm vi phạm.

Femancia là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun với thành phần chính là sắt nguyên tố (dưới dạng sắt fumarat 305 mg). Thuốc có tác dụng điều trị các trường hợp thiếu máu do thiếu cung cấp hoặc mất chất sắt và các yếu tố tạo máu.

Trước đó, đầu tháng 5/2025, Cục Quản lý Dược đã có thông báo thu hồi toàn quốc lô thuốc Femancia vi phạm trên.