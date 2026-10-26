Siết dòng hàng giá rẻ từ Trung Quốc, EU thu phí 2 euro mỗi kiện hàng gửi từ nước ngoài

Từ 1/11, EU thu thêm 2 euro phí xử lý đối với mỗi kiện hàng gửi từ ngoài nhằm giảm áp lực từ hàng giá rẻ phần lớn có xuất xứ Trung Quốc đổ vào. Khoản phí mới được thu bên cạnh mức thuế 3 euro đối với các kiện hàng giá trị thấp đã thu từ tháng 7.

AFP lưu ý, EU bắt đầu thu khoản phí mới chỉ vài tuần trước mùa mua sắm cao điểm, bao gồm Black Friday, Cyber Monday và lễ Giáng sinh.

Mỗi loại hàng trong kiện có thể bị tính phí riêng

Theo quy định mới, các kiện hàng được gửi trực tiếp từ bên ngoài EU đến người tiêu dùng trong khối sẽ phải chịu phí xử lý 2 euro, bất kể giá trị kiện hàng. Tuy nhiên, mức phí được tính theo từng loại hàng hóa khác nhau có trong kiện, chứ không đơn thuần theo số lượng sản phẩm.

Ví dụ, một kiện chứa 10 chiếc áo phông chỉ phải chịu phí 2 euro. Nhưng nếu kiện hàng có hai chiếc mũ và 10 chiếc áo phông, tổng phí sẽ là 4 euro do có hai loại hàng hóa khác nhau.

Khoản thu này được áp dụng bổ sung cho mức thuế 3 euro đối với các kiện hàng giá trị dưới 150 euro mà EU đã bắt đầu triển khai từ tháng 7/2026.

EU nhấn mạnh người tiêu dùng châu Âu không phải là đối tượng trực tiếp nộp khoản phí mới. Trách nhiệm thanh toán thuộc về các nền tảng thương mại điện tử như Amazon của Mỹ, AliExpress và Shein của Trung Quốc, cùng các nhà bán hàng và đơn vị trung gian liên quan.

Tuy nhiên, trên thực tế, các nền tảng và người bán vẫn có thể tăng giá hàng hóa để chuyển một phần hoặc toàn bộ chi phí phát sinh sang người mua.

Hàng giá rẻ Trung Quốc chiếm phần lớn lượng kiện nhập khẩu

Theo số liệu chính thức được dẫn lại, năm ngoái EU tiếp nhận gần 6 tỷ kiện hàng nhỏ. Khoảng 93% số kiện hàng giá rẻ chuyển đến châu Âu có xuất xứ Trung Quốc, thường được vận chuyển thông qua các nền tảng thương mại điện tử châu Á phổ biến như AliExpress, Temu và Shein.

Năm 2025 EU tiếp nhận gần 6 tỷ kiện hàng nhỏ giá rẻ , khoảng 93% số kiện có xuất xứ Trung Quốc. Ảnh: Orientaldaily.

Trụ sở EU tại Brussels cho biết lượng kiện hàng tăng mạnh đang tạo áp lực ngày càng lớn lên các cơ quan hải quan, đồng thời làm gia tăng chi phí xử lý. Khoản phí mới được thiết kế nhằm bù đắp một phần chi phí mà cơ quan hải quan phải gánh chịu.

Kể từ khi EU áp thuế 3 euro đối với các kiện hàng giá trị thấp từ tháng 7, lượng hàng nhập khẩu thuộc diện này đã giảm khoảng 64%. Tuy nhiên, giới chức EU cảnh báo vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn về tác động của biện pháp này.

Bên cạnh áp lực về khối lượng hàng hóa, châu Âu cũng lo ngại các sản phẩm không an toàn nhập khẩu từ bên ngoài khối, chẳng hạn đồ chơi không đáp ứng các quy định hiện hành.

Phí 2 euro sẽ áp dụng lâu dài, thuế 3 euro chỉ là biện pháp tạm thời

Theo kế hoạch, khoản phí xử lý 2 euro là biện pháp thu lâu dài. Trong khi đó, mức thuế 3 euro đối với các kiện hàng giá trị thấp chỉ là biện pháp tạm thời, dự kiến được áp dụng đến ngày 1/7/2028.

Sau khi biện pháp tạm thời kết thúc, EU sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế hải quan thông thường, được xác định theo từng nhóm hàng hóa.

EU cũng sẽ đánh giá lại mức phí xử lý hai năm một lần, nhằm bảo đảm khoản thu tương xứng với chi phí vận hành hoạt động hải quan trong khối. Điều đó có nghĩa là sau 1/11/2028, mức phí này có thể sẽ tăng thêm chứ không chỉ là 2 euro/kiện.

Theo Oriental Daily