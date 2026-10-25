Tên lửa chống hạm giấu trong container: Na Uy tung cách triển khai hỏa lực khó lường

Một công ty công nghệ quốc phòng Na Uy vừa trình diễn thành công hệ thống phóng tên lửa được tích hợp trong container vận tải tiêu chuẩn. Theo Kongsberg Defence & Aerospace, thiết kế linh hoạt này có thể mở rộng khả năng triển khai tên lửa từ các vị trí trên đất liền, phương tiện cơ động đến nền tảng hải quân.

Được gọi là NSM Mission Module, hệ thống có thể chứa tối đa 4 ống phóng tên lửa bên trong một container vận tải dài 20 feet (khoảng 6,1 m). Thiết kế này mở ra phương án triển khai hỏa lực chống hạm chính xác với yêu cầu tích hợp nền tảng có thể đơn giản hơn so với các bệ phóng chuyên dụng truyền thống.

Phóng tên lửa từ cụm thiết bị đặt trong container

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Na Uy, trong đó tên lửa được phóng từ một cụm thiết bị đặt trong container có khả năng chứa tối đa 4 quả đạn. Mục tiêu là kiểm tra các yếu tố an toàn, quy trình xử lý và nạp đạn, những yêu cầu về hậu cần, cũng như khả năng kiểm soát áp suất và tác động của luồng phụt, sóng nổ trong quá trình phóng.

Nguyên mẫu được thử nghiệm tại một thao trường quân sự không được tiết lộ ở Na Uy vào đầu tháng 10/2026. Cuộc trình diễn do công ty tự tài trợ nhằm kiểm chứng tính khả thi của thiết kế, giảm rủi ro khi tích hợp hệ thống và giúp các khách hàng tiềm năng đánh giá khả năng ứng dụng giải pháp phóng tên lửa dạng container.

Quá trình phát triển này phản ánh xu hướng rộng hơn trong hoạch định quốc phòng hiện đại: chuyển sang các hệ thống vũ khí dạng mô-đun, có thể vận chuyển, tái bố trí và tích hợp vào nhiều môi trường tác chiến khác nhau mà không cần điều chỉnh quá nhiều theo từng loại phương tiện mang phóng.

Container mở ra cách triển khai tên lửa linh hoạt hơn

Việc tích hợp bệ phóng vào một container vận tải tiêu chuẩn tạo ra phương án triển khai tên lửa khác với cách bố trí bệ phóng cố định trên các nền tảng chuyên dụng. Container có thể được vận chuyển thuận tiện hơn, di chuyển giữa các địa điểm và đưa vào mạng lưới hậu cần, vận tải hiện có.

Theo Kongsberg, container phóng có thể được triển khai từ tàu, xe tải hoặc đặt trực tiếp trên mặt đất mà không cần cải tạo bản thân container. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa hệ thống có thể hoạt động ngay trên mọi phương tiện: việc sử dụng thực tế vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về tích hợp, an toàn và vận hành.

“Giải pháp dạng container có thể được bố trí sẵn và triển khai một cách kín đáo để hỗ trợ hoạt động tại bất cứ nơi nào phát sinh nhu cầu. Đồng thời, nó cho phép phân tán năng lực tác chiến trên những khu vực địa lý rộng lớn hơn, qua đó tăng tính linh hoạt và mở rộng các phương án triển khai”, ông Ståle Mortensson, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh và chiến lược tại bộ phận Tên lửa và Kết cấu hàng không của Kongsberg, cho biết.

Ông Mortensson nói thêm rằng sự quan tâm đang gia tăng đối với những mô hình cho phép phân tán và tái bố trí năng lực tác chiến trên các khu vực địa lý rộng lớn. Giải pháp phóng tên lửa dạng container là một trong những hướng tiếp cận có thể đáp ứng nhu cầu này.

Tên lửa chống hạm NSM tích hợp trên bệ phóng nâng hạ

NSM Mission Module được phát triển dựa trên container vận tải tiêu chuẩn ISO dài 20 feet, theo quy chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Bên trong container là 4 tên lửa chống hạm Naval Strike Missile (NSM), được bố trí trong các ống chứa đạn và lắp trên cơ cấu bệ phóng có thể nâng lên.

Trước khi phóng, phần mái container sẽ mở để bệ phóng bên trong nâng lên vị trí khai hỏa. Sau khi tên lửa rời bệ, cơ cấu này có thể thu lại vào container, giúp hệ thống duy trì cấu hình gọn gàng để vận chuyển và lưu kho.

Kongsberg cũng tích hợp các thiết bị hỗ trợ vào bên trong container, gồm máy phát điện, khoang điện tử và những cơ cấu cần thiết để xử lý các tác động do quá trình phóng tên lửa gây ra. Trong khi đó, công tác lập kế hoạch nhiệm vụ vẫn được thực hiện bên ngoài hệ thống.

Điểm đáng chú ý là thiết kế này tập hợp nhiều thành phần quan trọng của một hệ thống phóng tên lửa trong cùng một mô-đun có thể vận chuyển. Thay vì yêu cầu từng nền tảng mang phóng phải được lắp đặt một bệ phóng chuyên dụng cố định, lực lượng vận hành có thể sử dụng container như một cấu phần phục vụ nhiệm vụ cụ thể, tùy thuộc vào yêu cầu tích hợp, an toàn và tác chiến.

Nếu được phát triển và đưa vào sử dụng rộng rãi, cách tiếp cận này có thể giúp mở rộng lựa chọn bố trí hỏa lực chống hạm, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào những nền tảng được thiết kế riêng cho nhiệm vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ còn phụ thuộc vào khả năng tích hợp với hệ thống chỉ huy, điều khiển, liên lạc và các yêu cầu vận hành của từng lực lượng.

Theo IE