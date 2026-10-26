Vì sao ông Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất xe buýt ở Đan Đông, Trung Quốc?

Chuyến thăm bất ngờ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới nhà máy ô tô tại Đan Đông, Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng muốn nâng cấp hệ thống xe buýt và thúc đẩy điện khí hóa giao thông.

Chuyến thăm nhà máy sản xuất ô tô thương mại tại thành phố Đan Đông, Trung Quốc, cho thấy Triều Tiên đang thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống xe buýt, hướng tới điện khí hóa giao thông và tăng cường hợp tác công nghiệp với Bắc Kinh.

Chuyến thăm nhà máy của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi bất ngờ tới thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc hôm 24/10 vừa qua cho thấy Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh kế hoạch hiện đại hóa xe buýt, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác công nghiệp với Bắc Kinh.

Trong một động thái mang tính biểu tượng, ông Kim đã sang Trung Quốc qua cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục vừa được đưa vào sử dụng hôm thứ Bảy tuần trước, rồi trở về Triều Tiên cũng qua cây cầu này vào cuối ngày.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim kể từ khi tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái. Chuyến đi diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm 76 năm ngày quân đội Trung Quốc tham chiến tại Triều Tiên năm 1950. Khi đó, lực lượng Trung Quốc đã đi qua Đan Đông, vượt sông Áp Lục để tiến vào bán đảo Triều Tiên.

Dù trọng tâm chuyến thăm hôm thứ Bảy là tưởng niệm mối quan hệ đồng minh thời chiến giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, việc ông Kim dành buổi chiều tham quan một nhà máy ô tô cũng thu hút sự chú ý.

Ông Kim đã tới thăm Dandong Huanghai Automobile, doanh nghiệp được thành lập năm 1951 với nhiệm vụ sửa chữa phương tiện cho đơn vị hậu cần thuộc Quân Chí nguyện Nhân dân Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên.

Hiện nay, nhà máy chuyên sản xuất xe buýt, phương tiện chuyên dụng và xe năng lượng mới. Tháng 5 vừa qua, công ty đã bàn giao một lô xe buýt chạy bằng khí tự nhiên nén (CNG) được thiết kế theo yêu cầu riêng cho Colombia.

Chuyến thăm dường như phù hợp với nỗ lực của ông Kim nhằm điện khí hóa và nâng cấp hệ thống xe buýt tại Triều Tiên.

Đoạn video dài 18 phút do Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên phát sóng hôm Chủ nhật cho thấy ông Kim kiểm tra các dây chuyền lắp ráp, mở cửa một số phương tiện để quan sát bên trong và trực tiếp lên một chiếc xe buýt.

Tuy nhiên, theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua năm 2017, Trung Quốc cũng như các quốc gia thành viên Liên hợp quốc khác bị cấm cung cấp, bán hoặc chuyển giao máy móc công nghiệp, phương tiện vận tải, sắt, thép và nhiều kim loại khác cho Triều Tiên. Nghị quyết này siết chặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng sau khi nước này tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Dàn quan chức cấp cao tháp tùng ông Kim

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Đan Đông cùng đoàn tùy tùng gồm nhiều quan chức cấp cao. Trong số đó có ông Jo Yong-won, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, và Ngoại trưởng Choe Son-hui.

Em gái ông Kim, bà Kim Yo-jong, cũng tham gia chuyến tham quan nhà máy.

Các thành viên khác trong đoàn gồm hai Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên là ông Ri Il-hwan và ông Kim Song-nam. Ông Kim Song-nam đồng thời đứng đầu Ban Quốc tế của đảng. Ngoài ra còn có ông Kim Tok-hun, Phó Thủ tướng thứ nhất, người phụ trách các sáng kiến kinh tế và công nghiệp.

Chuyến thăm diễn ra trước thềm hội nghị APEC

Chuyến thăm của ông Kim diễn ra chỉ vài tuần trước khi Trung Quốc đăng cai hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, dự kiến từ ngày 18 đến 19/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều được kỳ vọng sẽ tham dự sự kiện. Hai nhà lãnh đạo cũng đã bày tỏ quan tâm tới khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump từng tuyên bố muốn gặp lại ông Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhưng không đạt được đột phá nào.

Tháng trước, SCMP đưa tin Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ thu xếp cuộc gặp thứ tư giữa ông Trump và ông Kim, trong bối cảnh Trung Quốc muốn đóng vai trò chủ động hơn trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Theo SCMP