Trung Quốc tung loạt thiết bị công nghệ lạ: Robot lau kính giá 70.000 USD, khung xương trợ lực chỉ 1,85 kg

Robot lau kính dành cho nhà chọc trời giá 70.000 USD, bộ khung xương trợ lực chỉ nặng 1,85 kg và hệ thống điện mặt trời cắm là chạy là những sản phẩm thu hút chú ý tại Hội chợ Canton Fair ở Trung Quốc.

Từ công nghệ laser dành cho drone đến bộ khung xương trợ lực siêu nhẹ, các nhà sản xuất Trung Quốc đã tận dụng hội chợ thương mại lớn nhất nước này để giới thiệu với khách hàng toàn cầu một làn sóng thiết bị công nghệ cao mới, trong đó có không ít sản phẩm độc đáo đến kỳ lạ.

Danh mục thiết bị thế hệ mới vô cùng đa dạng, nhiều sản phẩm có giá bán thấp hơn đáng kể so với mức người mua có thể hình dung. Đằng sau đó là làn sóng đổi mới công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc, khi các doanh nghiệp liên tục rót vốn vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để đối phó với cạnh tranh khốc liệt trong nước và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng ở thị trường nước ngoài.

Làn sóng đầu tư này đang giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc mở rộng doanh số trên toàn cầu, ngay cả trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng thuế nhập khẩu. Tính đến thứ Hai tuần trước, Hội chợ Canton Fair tháng 10 tại Quảng Châu đã đón tới 189.000 người mua hàng đến từ 214 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 13,3% so với kỳ tổ chức hồi tháng 4.

Nhiều doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại khu triển lãm sản xuất tiên tiến rộng 52 ha (128,5 mẫu Anh) cho biết họ đã tăng ngân sách nghiên cứu để đẩy nhanh quá trình cải tiến sản phẩm. Một số công ty thậm chí dành tới một nửa doanh thu cho hoạt động R&D.

Robot lau kính giá 70.000 USD, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt

Lingdu Intel-tech, nhà sản xuất robot vệ sinh có trụ sở tại Quảng Châu, đang tái đầu tư khoảng 40% doanh thu hằng năm vào phát triển sản phẩm mới. Trong số đó có các vật liệu kết dính chuyên dụng được doanh nghiệp phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất.

Công ty hiện bán robot vệ sinh tại hơn 20 quốc gia. Tại hội chợ lần này, hãng giới thiệu robot lau kính có giá 70.000 USD, được thiết kế để làm việc trên các tòa nhà cao tầng tại những quốc gia có khí hậu cực nóng ở Trung Đông.

“Thiết kế và kỹ thuật sản phẩm của chúng tôi liên tục được cải tiến để thích ứng với những biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Chẳng hạn, tại Trung Đông, nhiệt độ bề mặt kính có thể vượt quá 70 độ C”, ông Huang Jian, giám đốc kinh doanh của công ty, cho biết.

Theo ông Huang, robot sử dụng các thuật toán thị giác máy tính kết hợp với hệ thống cảm biến đa phương thức để phát hiện chướng ngại vật, nhận diện vết nứt trên kính và các gioăng cao su bị lão hóa. Nhờ đó, thiết bị có thể nhanh chóng điều chỉnh áp lực làm sạch, đồng thời ngăn nước rò rỉ.

Một nhà cung cấp trình diễn chiếc xe lăn thông minh có khả năng di chuyển lên xuống cầu thang tại Hội chợ Canton ở Quảng Châu. Ảnh: Xinhua.

Bộ khung xương trợ lực nhẹ hơn 550 gram

Nhà sản xuất khung xương trợ lực Hangzhou Taixi cũng cho thấy tốc độ cải tiến sản phẩm nhanh chóng khi giới thiệu phiên bản mới tại hội chợ, chỉ sáu tháng sau khi ra mắt mẫu tiền nhiệm.

Thiết bị được thiết kế dành cho những người gặp khó khăn trong vận động, có trọng lượng chỉ 1,85 kg, nhẹ hơn mẫu trước 550 gram. Để đạt được điều này, công ty đã thay nhôm bằng vật liệu sợi carbon được thiết kế riêng tại các khớp nối của bộ khung.

Theo ông Han Xu, lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, công ty đã chi khoản tiền tương đương hàng triệu USD để phát triển mẫu mới. Sản phẩm hiện được bán với giá nhỉnh hơn 1.000 USD. Tổng chi phí R&D của công ty hiện chiếm 30-50% doanh thu.

Hangzhou Taixi đã nhận được đơn đặt hàng mẫu từ hơn 80 quốc gia và đang phối hợp với các cơ quan quản lý để hoàn tất quy trình chứng nhận. Gian hàng của công ty thu hút đông đảo khách mua nước ngoài, trong đó nhiều người sẵn sàng thanh toán tiền mặt ngay tại chỗ để mua các thiết bị dùng thử.

Hệ thống điện mặt trời cắm là chạy, nhắm tới thị trường thiếu điện ổn định

Ở khu vực khác trong gian triển lãm, Zhejiang Era Solar Technology giới thiệu hệ thống điện mặt trời công suất 800 watt vừa ra mắt.

Đây là bộ thiết bị tích hợp theo hướng “cắm là chạy”, kết hợp các tấm pin mặt trời nhẹ, bộ biến tần vi mô và pin lưu trữ năng lượng. Sản phẩm được thiết kế cho những khu vực có lưới điện thiếu ổn định.

Theo doanh nghiệp, hệ thống mới có chi phí hiệu quả cao hơn tới 20% so với các mẫu trước đây. Công ty dự định đưa sản phẩm vào một số thị trường tại châu Phi, Đông Nam Á và châu Âu. Đáng chú ý, một khách hàng ở Ghana đã đặt thử 200 bộ ngay cả trước khi nguyên mẫu được hoàn thiện.

Ông Xu Leiping, phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Zhejiang Era, cho biết công ty đặt mục tiêu cải tiến sản phẩm mới sau mỗi 6-8 tháng để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Công nghệ laser và ảnh nhiệt giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường

CZI Intelligent Machinery, doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị cứu hộ dành cho drone, cũng cho biết họ dành hơn 30% doanh thu hằng năm cho R&D.

Theo ông Zhang Kai, đồng sáng lập công ty, gần đây doanh nghiệp đã điều chỉnh công nghệ ảnh nhiệt trên không và laser để ứng dụng vào các thiết bị cứu hộ trên mặt đất. Hướng đi này giúp công ty mở rộng doanh số tại Đông Âu, Đông Nam Á và Trung Đông.

Các nhà quản lý thu mua nước ngoài tham dự hội chợ nhận định chiến lược kết hợp nâng cấp công nghệ với mức giá cạnh tranh đang giúp doanh nghiệp Trung Quốc chống chịu tốt hơn trước những cú sốc thương mại toàn cầu.

“Giá sản phẩm Trung Quốc vẫn có sức cạnh tranh cao so với hàng hóa từ những quốc gia có chi phí đắt đỏ hơn như Nhật Bản và Đức”, ông Joerg Sageder, một khách hàng người Áo đang tìm nguồn cung robot thương mại và thiết bị tự động hóa, cho biết.

Ông nói thêm rằng khi chất lượng sản phẩm được cải thiện qua từng năm, doanh nghiệp có thể bán lại chúng tại thị trường châu Âu với mức giá cao hơn giá nhập vào, qua đó tạo biên lợi nhuận.

Theo SCMP