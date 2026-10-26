Xe tăng T-64 Ukraine liên tiếp chịu tổn thất, chỉ 1/3 xe tăng sẵn sàng chiến đấu?

Xe tăng T-64 Ukraine tiếp tục chịu tổn thất trong xung đột với Nga. Chuyên gia tiết lộ chỉ khoảng 1/3 số xe tăng sẵn sàng chiến đấu, một số nơi chỉ còn 1/5.

Đoạn video lan truyền trên mạng ngày 25/10 cho thấy các xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 của Ukraine bị phá hủy trong các hoạt động tác chiến. Theo thông tin được công bố, video do lực lượng Nga ghi lại. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể, diễn biến trận giao tranh và đơn vị chịu trách nhiệm phá hủy những chiếc xe tăng này vẫn chưa được xác minh độc lập.

T-64 vẫn là một thành phần quan trọng trong lực lượng xe tăng Ukraine kể từ khi nước này tiếp nhận số lượng lớn phương tiện sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Được phát triển ban đầu tại Cục Thiết kế Kharkiv, T-64 được đánh giá cao nhờ nhu cầu bảo dưỡng và chi phí vận hành thấp hơn dòng T-80 tiên tiến hơn, đồng thời có khả năng cơ động tốt hơn T-72 — mẫu xe tăng mới hơn nhưng rẻ hơn đáng kể.

Máy bay không người lái Lancet tấn công xe tăng T-72 của Ukraine. Ảnh: MW.

Dù T-64 từng là xương sống của lực lượng xe tăng Ukraine cho đến năm 2022, tổn thất lớn trong chiến sự đã khiến T-72 ngày càng giữ vai trò nổi bật hơn. Một nguyên nhân là Ukraine được các nước nước ngoài viện trợ T-72 với số lượng lớn.

Các quân nhân Ukraine nhiều lần cho biết họ buộc phải triển khai xe tăng ở vị trí xa tiền tuyến hơn do nguy cơ bị Nga tấn công. Điều này đặc biệt đúng với các dòng xe tăng phương Tây như M1 Abrams của Mỹ, vốn có kích thước lớn hơn đáng kể và cần nhiều thành viên kíp lái hơn. Tuy nhiên, những hạn chế tương tự cũng phần nào ảnh hưởng đến T-64, dù dòng xe tăng này dễ ngụy trang và che giấu hơn.

Dù phần lớn số T-64 còn lại đã lạc hậu, dòng xe tăng này vẫn đóng vai trò đáng kể trong cuộc xung đột. Nguyên nhân là các cuộc đấu tăng trực tiếp tại chiến trường Ukraine tương đối hiếm, trong khi cả hai bên đều chú trọng sử dụng xe tăng để yểm trợ bộ binh.

Nhu cầu bảo dưỡng cao của T-64 được cho là một trong những yếu tố khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc duy trì số lượng xe tăng sẵn sàng chiến đấu. Theo tiết lộ của Mykola Salamakha, chuyên gia tác chiến thiết giáp người Ukraine, hiện chỉ khoảng một phần ba số xe tăng của quân đội nước này đủ điều kiện chiến đấu; ở một số trường hợp, tỷ lệ này thậm chí chỉ còn một phần năm.

Theo MW