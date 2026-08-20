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ROX Living kiến tạo những đô thị mang sức bật tương lai, gia tăng giá trị bền vững

Yến Linh
Yến Linh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi nhà đầu tư ngày càng đặt trọng tâm vào giá trị thực, tiềm năng tăng trưởng dài hạn và khả năng gia tăng tài sản, ROX Living đang khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong với chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn và danh mục dự án trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Tầm nhìn kiến tạo những giá trị vượt thời gian

Khác với tư duy phát triển theo xu hướng, ROX Living lựa chọn chiến lược phát triển từ những vị trí trung tâm, nơi hội tụ hạ tầng, kinh tế, thương mại và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Bởi hơn ai hết, ROX Living hiểu rằng vị trí không chỉ quyết định giá trị của bất động sản ở thời điểm hiện tại, mà còn quyết định sức bật tăng trưởng trong tương lai.

Mỗi dự án được ROX Living lựa chọn kiến tạo đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về quy hoạch vùng, định hướng phát triển đô thị, tốc độ gia tăng dân số, khả năng kết nối hạ tầng và tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương. Đây chính là nền tảng tạo nên biên độ tăng giá bền vững, giúp bất động sản không chỉ giữ giá mà còn liên tục gia tăng giá trị theo sự phát triển của đô thị.

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Top 10 thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu Châu Á gọi tên ROX Living

Đặc biệt, miền Nam đang là khu vực chiến lược trong hành trình mở rộng phát triển của ROX Living – nơi quy tụ hàng loạt dự án được phát triển tại những đô thị giàu tiềm năng tăng trưởng.

Từ ROX Living Amaluna giữa trung tâm tỉnh Vĩnh Long, ROX Living Kiến Tường tại cửa ngõ biên giới tỉnh Tây Ninh, ROX Living Đông Hải tại tỉnh Cà Mau, đến hai đại đô thị đặc biệt quy mô lớn là ROX Living Seven River tại thành phố Cần Thơ và ROX Living Grand Long Khánh tại thành phố năng động Đồng Nai, mỗi dự án đều là một mắt xích quan trọng trong chiến lược kiến tạo mạng lưới đô thị hiện đại của ROX Living, đồng thời đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng, giao thương và đô thị hóa mạnh mẽ trên toàn khu vực phía Nam.

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ROX Living Amaluna hiện hữu xanh mát giữa trung tâm tỉnh Vĩnh Long

Những yếu tố đòn bẩy tạo nên sức bật cho bất động sản

Điểm chung của các dự án không chỉ nằm ở quy mô hay kiến trúc, mà còn ở việc đón đầu những trung tâm phát triển mới. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư, các tuyến kết nối liên vùng được hoàn thiện, dân số cơ học gia tăng và các hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển, giá trị bất động sản tại những vị trí này sẽ được cộng hưởng mạnh mẽ. Chính điều đó tạo nên sức bật về giá trị, giúp các sản phẩm của ROX Living vừa là nơi an cư chất lượng, vừa là tài sản đầu tư có khả năng sinh lời bền vững trong trung và dài hạn.

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ROX Living Grand Long Khánh tại cửa ngõ giao thương của thành phố năng động Đồng Nai

ROX Living không chỉ kiến tạo những khu đô thị ở vị trí đẹp mà còn tập trung kiến tạo một chuẩn sống mới. Mỗi dự án đều được quy hoạch đồng bộ theo tư duy phát triển đô thị hiện đại, nơi không gian sống, cảnh quan, tiện ích và hạ tầng được thiết kế như một chỉnh thể thống nhất. Không gian xanh được ưu tiên phát triển để mang lại môi trường sống trong lành. Hệ thống tiện ích từ thương mại, giáo dục, thể thao, giải trí đến chăm sóc sức khỏe được bố trí khoa học, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân ngay trong nội khu. Các tuyến giao thông nội khu, cảnh quan và kiến trúc được quy hoạch đồng bộ nhằm nâng cao trải nghiệm sống cũng như gia tăng giá trị khai thác của từng sản phẩm.

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Giải chạy kết nối cộng đồng Green Journey tổ chức thành công tại ROX Living Amaluna với sự tham gia của đông đảo cư dân

Bên cạnh việc kiến tạo không gian sống, ROX Living còn dành nhiều tâm huyết để xây dựng cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết. Những chương trình lễ hội, sự kiện văn hóa, hoạt động thể thao, hoạt động dành cho trẻ em, chương trình chăm sóc cư dân và các hoạt động thiện nguyện được tổ chức thường xuyên nhằm tạo nên những khu đô thị giàu sức sống, nơi cư dân không chỉ sở hữu một ngôi nhà mà còn được trở thành một phần của cộng đồng tích cực và nhân văn.

Đây cũng là những yếu tố giúp bất động sản của ROX Living luôn duy trì sức hấp dẫn trên thị trường. Bởi thực tế cho thấy, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh và chất lượng sống cao luôn có tốc độ gia tăng giá trị vượt trội so với những dự án phát triển đơn lẻ. Một khu đô thị chỉ thực sự có giá trị khi chất lượng sống của cư dân ngày càng được nâng cao. Khi cộng đồng phát triển bền vững, giá trị bất động sản cũng được củng cố theo thời gian.

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ROX Group vừa chào đón tuổi 30 rực rỡ với một hệ sinh thái đa ngành

Đồng hành cùng ROX Living là hệ sinh thái ROX Group với nền tảng vững mạnh trong nhiều lĩnh vực, tạo nên lợi thế khác biệt trong phát triển, đầu tư, quản lý và vận hành các khu đô thị. Đặc biệt, sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) mang đến hệ thống giải pháp tài chính toàn diện với các chính sách vay ưu đãi, phương thức thanh toán linh hoạt và nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn trên toàn bộ hệ thống dự án của ROX Living.

Không chỉ xây dựng những công trình đẹp, ROX Living đang kiến tạo những trung tâm sống mới, nơi giá trị bất động sản được bồi đắp từ sự phát triển của hạ tầng, quy hoạch và cộng đồng. Đó cũng chính là lời cam kết của ROX Living trong việc mang đến cho khách hàng không chỉ một nơi để ở, mà còn là một tài sản có giá trị gia tăng bền vững, một khoản đầu tư đón đầu tương lai và một nền tảng thịnh vượng cho nhiều thế hệ.

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