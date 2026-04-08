Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 8/4, Bộ Chính trị điều động Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay ông Phạm Gia Túc. Ông Túc sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Duy Ngọc (trái) làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên. Ông có trình độ TS Luật, Cử nhân hành chính. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Năm 2006, ông Nguyễn Hải Ninh công tác tại Ban Nội chính Trung ương với vai trò Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật. Một năm sau, ông đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp của Văn phòng Trung ương Đảng, trước khi trở thành Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuối năm 2014, ông được Trung ương luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Giữa năm 2016, ông Ninh giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021, trước khi được phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương vào tháng 3/2019.

Tháng 4/2021, Bộ Chính trị quyết định để ông thôi giữ chức Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 3 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo ở địa phương, ông Ninh được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa XV, diễn ra hồi tháng 8/2024.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, đầu mối điều phối hoạt động của các cơ quan Đảng, tham mưu quản lý tài chính, tài sản và bảo đảm điều kiện hoạt động của Trung ương Đảng.