Quy Nhơn hút khách dịp Quốc khánh, khách sạn 5 sao LUVIAF kín phòng

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến. Tại Quy Nhơn, lượng khách tăng trong dịp lễ, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, vui chơi và nghỉ dưỡng đang tạo thêm sức hút cho thành phố biển trong giai đoạn cao điểm cuối hè.

LUVIAF Quy Nhơn - điểm nhấn lưu trú bên bờ biển, giữa trung tâm thành phố.

Quy Nhơn được quốc tế gọi tên

Sức hút của Quy Nhơn không chỉ thể hiện trong các dịp cao điểm mà còn được ghi nhận qua nhiều bảng xếp hạng du lịch quốc tế.

Chuyên trang du lịch Lonely Planet công bố danh sách Best in Travel 2026, trong đó Quy Nhơn được lựa chọn vào nhóm 25 điểm đến hàng đầu thế giới nên ghé thăm trong năm 2026. Trước đó, Tripadvisor cũng xếp phố biển này ở vị trí thứ 4 trong danh sách 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới.

LUVIAF Quy Nhơn nhộn nhịp đón khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Những ghi nhận từ các nền tảng du lịch quốc tế góp phần gia tăng mức độ nhận diện của Quy Nhơn, trong bối cảnh địa phương đang mở rộng sản phẩm và hướng tới nhiều thị trường khách mới.

Sức cầu lưu trú cũng được ghi nhận từ khá sớm trước kỳ nghỉ. Theo thông tin từ địa phương, đến cuối tháng 8, lượng phòng được đặt trước tại các cơ sở lưu trú ở Quy Nhơn đạt khoảng 65-70% và tiếp tục tăng trong những ngày cận lễ.

Du khách hào hứng lưu lại khoảnh khắc rực rỡ sắc cờ Tổ quốc tại FLC Quy Nhơn dịp Quốc khánh.

Tại khu vực trung tâm và ven biển, nhiều cơ sở lưu trú đã chủ động chuẩn bị các chương trình dịch vụ, ẩm thực và vui chơi phục vụ du khách. Đại diện khách sạn LUVIAF Quy Nhơn cho biết, lượng phòng đặt trước cho dịp Quốc khánh 2/9 đạt khoảng 60–70%. Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khách sạn đón gần 2.500 lượt khách, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025. Với vị trí sát biển, LUVIAF Quy Nhơn mang đến lựa chọn lưu trú thuận tiện cho du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá Quy Nhơn trong cùng hành trình.

Ẩm thực kết hợp âm nhạc tạo thêm điểm nhấn cho kỳ nghỉ Quốc khánh tại LUVIAF Quy Nhơn.

Cùng thời điểm, FLC Quy Nhơn ghi nhận gần 10.000 lượt khách đến lưu trú, tham quan và trải nghiệm các dịch vụ tại quần thể trong ba ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Trên phạm vi toàn hệ thống, FLC Hotels & Resorts ước tính đón gần 20.000 lượt khách trong dịp Quốc khánh năm nay, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ 2025. Khách gia đình chiếm tỷ trọng đáng kể, với nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng cùng vui chơi và khám phá điểm đến.

Ông Daniel, du khách đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Quy Nhơn và tôi khá bất ngờ vì thành phố có sự cân bằng giữa biển, thiên nhiên và nhịp sống địa phương. Tôi thích việc có thể dành buổi sáng ở biển, sau đó khám phá những điểm đến xung quanh mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Quy Nhơn mang lại cảm giác thư giãn nhưng vẫn có nhiều điều để khám phá.”

Lễ hội Ngàn Hoa trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách tại FLC Quy Nhơn dịp Quốc khánh.

Một trong những điểm nhấn tại FLC Quy Nhơn mùa hè năm nay là Lễ hội Ngàn Hoa, diễn ra từ ngày 15/8 đến 25/10/2026. Không gian hoa quy mô lớn bổ sung thêm điểm tham quan, check-in bên cạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng và golf vốn là thế mạnh của quần thể. Trong dịp Quốc khánh, chương trình còn có các hoạt động văn hóa như trình diễn cồng chiêng, đưa thêm yếu tố văn hóa bản địa vào hành trình của du khách.

Không gian trải nghiệm tại FLC Zoo Safari Park là điểm dừng chân yêu thích của nhiều gia đình dịp Quốc khánh.

Từ FLC Quy Nhơn, du khách cũng có thể kết hợp khám phá FLC Zoo Safari Park, Kỳ Co, Eo Gió và các điểm đến văn hóa, cảnh quan đặc trưng của khu vực. Sự kết nối giữa nghỉ dưỡng biển, vui chơi, golf và khám phá điểm đến giúp mở rộng lịch trình, đặc biệt với những chuyến đi kéo dài nhiều ngày.

Xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm

Thay vì chỉ dành phần lớn thời gian tại nơi lưu trú, du khách ngày càng có xu hướng kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chuyến đi, từ khám phá biển đảo, vui chơi, golf đến ẩm thực, thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Xu hướng này thể hiện rõ hơn trong các kỳ nghỉ dài ngày, khi khách gia đình và nhóm nhiều thế hệ có nhu cầu lựa chọn điểm đến đáp ứng được sở thích khác nhau của từng thành viên.

Eo Gió tiếp tục là điểm đến hút khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh tại Quy Nhơn.

Đại diện FLC Hotels & Resorts cho biết: “Du khách hiện nay có xu hướng tìm kiếm những điểm đến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình. Việc kết hợp nghỉ dưỡng với vui chơi, khám phá và trải nghiệm văn hóa đang trở thành một yếu tố quan trọng tạo sức hút cho điểm đến.”

Diễn biến trong kỳ nghỉ Quốc khánh cho thấy sức hút của Quy Nhơn đang được tạo nên từ nhiều yếu tố. Bên cạnh lợi thế biển, hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng hoàn thiện, cùng các sản phẩm vui chơi, golf, văn hóa và sự kiện giúp du khách có thêm lý do để kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng lịch trình.

Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026, sự xuất hiện của những sản phẩm và sự kiện mới như Lễ hội Ngàn Hoa cũng bổ sung thêm chất liệu cho du lịch địa phương. Đây là cơ sở để hành trình kết nối Quy Nhơn - Gia Lai tiếp tục được mở rộng, đưa lợi thế biển và đại ngàn vào cùng một hành trình du lịch.