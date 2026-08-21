Một công ty tài chính mở rộng room ngoại, tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế

Tại đại hội cổ đông bất thường năm 2026, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã thông qua một số nội dung quan trọng. Trong đó, công ty này đã thông qua phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

Với sự đồng thuận của cổ đông, Đại hội đã thông qua 3 nội dung quan trọng gồm: tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ; điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài; và kiện toàn Hội đồng Quản trị (HĐQT) với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Các quyết sách được kỳ vọng tạo thêm nền tảng về năng lực tài chính, khả năng kết nối nguồn lực quốc tế và chất lượng quản trị cho EVF trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tiếp tục tăng vốn điều lệ, thúc đẩy tăng trưởng

Một trong những nội dung trọng tâm được ĐHĐCĐ bất thường thông qua là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo phương án được trình cổ đông, EVF dự kiến phát hành tối đa 85 triệu cổ phiếu, tương đương 850 tỷ đồng theo mệnh giá. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của EVF sẽ tăng từ hơn 7.605 tỷ đồng lên tối đa khoảng 8.455 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng, qua đó hỗ trợ EVF thực hiện kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2027–2028, duy trì tốc độ tăng trưởng, đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định và nâng cao năng lực tài chính.

Việc lựa chọn phương án phát hành riêng lẻ cũng tạo điều kiện để EVF chủ động hơn trong việc lựa chọn nhà đầu tư, quy mô tham gia và tiến độ thực hiện, đồng thời mở rộng khả năng thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính và định hướng đồng hành dài hạn.

Quyết định tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh EVF đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 93.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.325 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, EVF tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Mở rộng room ngoại, mở rộng cơ hội kết nối quốc tế

Bên cạnh tăng vốn, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại EVF.

Theo phương án được trình, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được nâng từ 15% lên không quá 50% vốn điều lệ, tạo thêm dư địa để EVF mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam ngày càng hội nhập, việc mở rộng room ngoại không chỉ có ý nghĩa đối với cơ cấu cổ đông. Đây còn có thể là bước chuẩn bị để EVF tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và chuyên môn phù hợp.

Thời gian qua, EVF đã từng bước mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế. Công ty đã nhận được các nguồn vốn từ OeEB – Ngân hàng Phát triển của Áo, OPEC Fund và một số tổ chức tài chính phát triển khác, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tài chính xanh và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Việc điều chỉnh room ngoại nằm trong định hướng đa dạng hóa nguồn vốn và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của EVF. Cùng với kinh nghiệm hợp tác với các định chế tài chính phát triển, dư địa sở hữu mới giúp Công ty có thêm lựa chọn trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư và đối tác phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Nâng cao năng lực quản trị cho hành trình phát triển bền vững

Nội dung quan trọng thứ ba được đại hội thông qua là điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028 và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Theo đó, ông Nguyễn Cảnh Anh - ứng viên được cổ đông đề cử - đã được đại hội thống nhất bầu vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT của EVF.

Việc bổ sung thành viên độc lập được thực hiện trong bối cảnh EVF tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và triển khai đồng thời nhiều giải pháp nâng cao năng lực quản trị. Theo định hướng của Công ty, việc kiện toàn HĐQT nhằm tăng cường chất lượng giám sát, phản biện và hỗ trợ quá trình ra quyết định ở cấp quản trị.

Động thái này cũng nằm trong quá trình EVF từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ. Theo thông tin công bố từ EVF, trong năm 2026, EVF đã kiện toàn Khối Quản trị rủi ro, chuyên môn hóa hoạt động nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy chế liên quan đến HĐQT và quản trị nội bộ.

Đại hội cũng đã thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Mai Danh Hiền. Theo đó, ông Mai Danh HIền đã trình đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và chức danh Thành viên HĐQT EVF vì lý do cá nhân sau hơn 15 năm gắn bó cùng EVF và mang lại nhiều thành công, dấu ấn đáng ghi nhận cho công ty. Trong quá trình công tác, ông Mai Danh Hiền đã có đóng góp không nhỏ trên hành trình đưa EVF xây dựng uy tín, vun đắp kinh nghiệm và khẳng định thương hiệu trên thị trường tài chính.

Việc ĐHĐCĐ bất thường thông qua đồng thời 3 nội dung quan trọng tạo thành một tổng thể tương đối rõ nét trong định hướng phát triển của EVF. Trong thời gian tới, EVF tiếp tục củng cố ba trụ cột gồm năng lực tài chính – khả năng kết nối nguồn lực – chất lượng quản trị, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, đồng thời từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính Việt Nam.