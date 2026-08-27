Lào Cai ra mắt nền tảng du lịch thông minh Lào Cai Tour

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai.

Tham dự chương trình có đồng chí Dương Quốc Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai bấm nút ra mắt Ứng dụng Du lịch thông minh Lào Cai Tour.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần IGB nghiên cứu, phát triển nền tảng Lào Cai Tour, hướng tới đưa công nghệ trở thành một trong những động lực thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Không chỉ là một ứng dụng cung cấp thông tin du lịch, Lào Cai Tour được định hướng trở thành nền tảng số kết nối chính quyền – doanh nghiệp – người dân – du khách, hình thành một không gian chung để các chủ thể trong hệ sinh thái du lịch có thể tương tác, chia sẻ thông tin và cùng tạo ra giá trị.

Thông qua một nền tảng thống nhất, hình ảnh về vùng đất, văn hóa, con người và những điểm đến đặc sắc của Lào Cai có cơ hội tiếp cận du khách theo cách trực quan, hiện đại và thuận tiện hơn.

Lào Cai Tour được tích hợp nhiều công nghệ và tiện ích như trí tuệ nhân tạo (AI), bản đồ số, dữ liệu điểm đến, hình ảnh trực quan, mã QR cùng các tiện ích thông minh. Qua đó, du khách có thể chủ động tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, xây dựng kế hoạch hành trình và khám phá các giá trị văn hóa, thiên nhiên, con người của Lào Cai trên môi trường số.

Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, du khách từng bước có thể tiếp cận một hệ sinh thái thông tin tập trung, từ đó nâng cao trải nghiệm trước, trong và sau mỗi chuyến đi.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, nền tảng cũng mở ra thêm một không gian số để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, quảng bá thương hiệu và kết nối trực tiếp hơn với khách hàng.

Sự kết nối này góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái du lịch số đồng bộ, hiện đại và bền vững, trong đó dữ liệu và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như năng lực cạnh tranh của du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức ra mắt Ứng dụng Du lịch thông minh Lào Cai Tour.

Nghi thức ấn nút đánh dấu việc nền tảng du lịch thông minh Lào Cai Tour chính thức đi vào hoạt động.

Khoảnh khắc ra mắt không chỉ đánh dấu việc một nền tảng công nghệ mới chính thức đi vào hoạt động mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa chuyển đổi số đi vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và du khách.

Để Lào Cai Tour thực sự phát huy hiệu quả, việc xây dựng và thường xuyên cập nhật nguồn dữ liệu về điểm đến, cơ sở dịch vụ, sản phẩm du lịch, văn hóa và các tiện ích địa phương sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sự tham gia đồng bộ của các địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ giúp nền tảng ngày càng hoàn thiện, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và tạo thêm động lực phát triển kinh tế – xã hội của Lào Cai trong giai đoạn mới.

Với vai trò là đơn vị công nghệ phối hợp nghiên cứu và phát triển nền tảng, IGB xác định việc ra mắt Lào Cai Tour không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu cho một hành trình dài hạn.

Trong thời gian tới, IGB sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện dữ liệu, phát triển các tiện ích và từng bước mở rộng hệ sinh thái du lịch số.

Mục tiêu là đưa Lào Cai Tour ngày càng trở nên thiết thực hơn với người dân, thuận tiện hơn với du khách và hiệu quả hơn đối với công tác quản lý cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Bằng việc ứng dụng những giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn, IGB mong muốn góp phần cùng tỉnh Lào Cai xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh lấy trải nghiệm của người dùng làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

Đồng thời, thông qua nền tảng số, những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Lào Cai sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần đưa hình ảnh một Lào Cai năng động, thân thiện, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Lễ ra mắt Lào Cai Tour ngày 26/8/2026 vì thế không chỉ là dấu mốc của một sản phẩm công nghệ mới, mà còn mở ra một chặng đường mới trong hành trình chuyển đổi số du lịch Lào Cai – nơi công nghệ trở thành cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân và du khách, cùng kiến tạo những giá trị mới cho du lịch địa phương.