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BIDV và VINASME hợp tác kết nối tài chính số

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc "Kết nối tài chính và xúc tiến cấp tín dụng cho doanh nghiệp SME trên Nền tảng số VINASME".

Sự kiện có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, địa phương, các hiệp hội trong nước và quốc tế, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Trần Long - Phó Tổng Giám đốc BIDV và ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VINASME - đã đại diện hai đơn vị tiến hành trao Biên bản ghi nhớ.

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Đại diện lãnh đạo BIDV và VINASME trao Biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, BIDV và VINASME sẽ tích hợp hệ thống, kết nối kỹ thuật cho phép các doanh nghiệp SME đăng ký vay vốn trực tuyến và giao dịch điện tử an toàn ngay trên nền tảng số VINASME. BIDV sẽ thiết kế các gói giải pháp cấp tín dụng phù hợp (cho vay, bảo lãnh ngân hàng, thẻ tín dụng) đối với các doanh nghiệp hội viên của VINASME trên nền tảng này.

Thông qua việc chia sẻ và xác thực dữ liệu hồ sơ năng lực số từ nền tảng, BIDV sẽ rút ngắn đáng kể thời gian thu thập hồ sơ và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ban đầu, đồng thời thúc đẩy mở tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện, minh bạch.

Việc hợp tác tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực quốc gia của BIDV, tiên phong thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Chính phủ về hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự kết hợp giữa năng lực tài chính, hạ tầng công nghệ số của BIDV và hệ sinh thái hơn 62.000 hội viên của VINASME được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá trong việc cấp tín dụng và chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn hiệu quả và chi phí tối ưu nhất.

Từ khóa:

#Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam #BIDV #Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam #VINASME

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