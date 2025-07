Phục vụ người dân: Thành phố miền Trung sử dụng AI, trợ lý số, nâng cấp tốc độ đường truyền

Tích hợp hơn 2.000 thủ tục hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng đã chính thức đưa vào sử dụng trợ lý số Danang AI – nền tảng hỗ trợ tra cứu thông tin hành chính, xã hội và tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Bằng việc sử dụng trợ lý ảo Đà Nẵng đã tích hợp 1.721 thủ tục hành chính do các sở, ngành, UBND phường, xã thực hiện và 381 thủ tục thuộc Công an TP và công an địa phương.

Không những vậy, ứng dụng này còn cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, sự kiện và dữ liệu chính thống tại Đà Nẵng; tiếp nhận, chuyển tiếp phản ánh đến Cổng Góp ý của thành phố.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng, người dân có thể sử dụng Danang AI qua các kênh: Ứng dụng Danang Smart City; Cổng dịch vụ công 1022.vn hoặc https://chat.1022.vn; Quét mã QR hoặc truy cập https://danang.gov.vn (đang triển khai).

Đà Nẵng đã tích hợp hơn 2.000 thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục đề nghị các cơ quan, địa phương cập nhật thêm dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý để mở rộng nội dung trợ lý số; đồng thời truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng Danang AI tại các trung tâm hành chính, qua tổ dân phố, thôn trưởng hoặc trong các sự kiện.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích sử dụng Danang AI ít nhất 1 lần mỗi tuần và gửi góp ý nhằm nâng cao chất lượng nền tảng.

Đặc biệt, để xây dựng xã hội số và chính quyền số phục vụ người dân được tốt hơn, Đà Nẵng triển khai nền tảng học trực tuyến "Bình dân học vụ số" miễn phí cho mọi đối tượng thông qua nền tảng trực tuyến. Từ đó phổ cập kiến thức về AI, kỹ năng cho cán bộ công chức và toàn dân.

Nâng cấp tốc độ đường truyền lên gấp 2-3 lần

Cũng theo Sở KH&CN TP Đà Nẵng, tính đến hết ngày 9/7, Đà Nẵng đã cấp 71.000 tài khoản số cho cán bộ, công chức; hoàn thành cấp chữ ký số cho 100% cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức.

Đồng thời đã thành lập Đội hỗ trợ chữ ký số tổ chức ở Đà Nẵng 01 đội và Quảng Nam 01 đội tại thành phố Tam kỳ để triển khai.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin, đường truyền vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp của Đà Nẵng đã được nâng cấp tốc độ đường truyền lên gấp 2-3 lần so với trước, góp phần khắc phục tình trạng nghẽn mạng, sự cố trong quá trình phục vụ người dân.

Chuyên mục Bình dân học AI, giúp nâng cao năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo cho người dân và công chức Đà Nẵng

"Hệ thống thông tin, đường truyền vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp của Đà Nẵng đã vận hành ổn định", Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho hay.

Trong ngày 9/7, các địa phương, sở ngành trên toàn TP Đà Nẵng đã tiếp nhận khoảng 1.400 hồ sơ (trong đó có 568 hồ sơ trực tuyến); 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến được tích hợp tại các xã phường; 84/93 xã phường hoàn thành từ 75%-100% các thủ tục hành chính...