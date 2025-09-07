Phú Thọ: Gần 200 học viên tham gia tập huấn AI - Khi trí tuệ nhân tạo đến gần với đời sống nông thôn

Đây là hoạt động thiết thực trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về chuyển đổi số, đưa trí tuệ nhân tạo từ khái niệm vĩ mô trở thành công cụ gần gũi, phục vụ trực tiếp đời sống cộng đồng.

Gần 200 cán bộ tham dự buổi tập huấn AI tại xã Sơn Lương – Phú Thọ

Phát biểu khai mạc, ông Hà Việt Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sơn Lương nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, người dân đều biết sử dụng AI, không chỉ để phục vụ công việc hành chính, mà còn giúp ích trong đời sống thường ngày – từ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nhỏ lẻ cho đến học tập, giải trí”.

Ông Hà Việt Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sơn Lương phát biểu tại buổi tập huấn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group khẳng định: “Chuyển đổi số muốn thành công phải bắt đầu từ con người. AI chỉ thật sự có giá trị khi người dân hiểu và dùng được. IGB Group cam kết đồng hành cùng Sơn Lương, biến AI thành công cụ hữu ích cho cộng đồng nông thôn”.

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group chia sẻ tại buổi tập huấn.

Buổi tập huấn do bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – chuyên gia của IGB Group trực tiếp hướng dẫn, theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Học viên được thực hành ngay trên điện thoại và máy tính với các ứng dụng AI cơ bản như: soạn thảo văn bản, tìm kiếm thông tin nhanh, dịch thuật, tóm tắt tài liệu hay lên kế hoạch công việc.

Điểm đặc biệt của chương trình là tính ứng dụng thực tế. Bà Hà Thị Kiều Oanh, PCT của MTTQ, chia sẻ: “Trước đây khi viết báo cáo tôi thường mất cả buổi, giờ với AI tôi chỉ cần nhập số liệu, yêu cầu, công cụ hỗ trợ tôi tạo bản nháp nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều thời gian.”

Chia sẻ của cán bộ tại buổi tập huấn.

Trong khi đó, anh Trần Văn Thoa – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Sơn cho biết: “AI gợi ý và giúp anh rất nhiều trong việc sáng tạo những bài giảng thực tế, hấp dẫn, sinh động cho học sinh".

Cán bộ học viên chia sẻ tại buổi tập huấn

Với gần 200 học viên, buổi tập huấn không chỉ mang đến kiến thức, mà còn mở ra cách tiếp cận mới – nơi AI không còn là công nghệ xa vời, mà là công cụ phục vụ từng cán bộ, từng hộ dân. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để Sơn Lương từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ nền tảng cộng đồng.