Trước khi đến Việt Nam, Tesla đã phát triển mạng lưới trạm sạc trên thế giới ra sao?

Tesla đã phát triển mạng lưới trạm sạc tại nhiều thị trường trên thế giới, phục vụ hàng triệu xe điện. Tuy nhiên, quy mô hạ tầng sạc có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.

Mạng lưới Supercharger được Tesla phát triển tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và từng bước mở rộng sang Đông Nam Á. Tuy nhiên, quy mô hạ tầng sạc có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia, tùy theo mức độ hiện diện của hãng và nhu cầu sử dụng xe điện.

Mỹ và châu Âu có hệ thống trạm sạc quy mô lớn

Đến cuối tháng 9/2026, Tesla ghi nhận khoảng 10,2 triệu xe được giao lũy kế trên toàn cầu. Cùng thời điểm, hãng có 8.904 trạm sạc nhanh Supercharger với tổng cộng 84.465 cổng sạc.

Tại Mỹ, dữ liệu bán hàng do GoodCarBadCar tổng hợp cho thấy Tesla đã tiêu thụ khoảng 3,7 triệu xe từ năm 2015 đến hết tháng 9/2026, chưa tính lượng xe bán trong những năm đầu hoạt động.

Mỹ là thị trường tiêu thụ xe Tesla lớn nhất thế giới với khoảng 3,7 triệu chiếc bán ra từ năm 2015 đến hết tháng 9/2026. Ảnh: Reuters.

Tại châu Âu, Tesla đã hiện diện hơn một thập kỷ và ghi nhận khoảng 1,9 triệu xe đăng ký mới, cộng dồn từ năm 2013 đến hết tháng 9/2026, theo dữ liệu của GoodCarBadCar, Frost & Sullivan và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA).

Để phục vụ khách hàng, Tesla bố trí các trạm sạc Supercharger trên những tuyến cao tốc, tại trung tâm thương mại và các khu vực có nhu cầu sạc lớn.

Supercharger là hệ thống trạm sạc nhanh một chiều (DC) của Tesla, có công suất tối đa lên đến 500 kW. Với Supercharger, Tesla Model Y phiên bản Long Range RWD có thể đi thêm 274 km chỉ với 15 phút sạc.

Theo dữ liệu cộng đồng Supercharge.info, tính đến tháng 10/2026, Bắc Mỹ có khoảng 43.158 cổng Supercharger, trong khi châu Âu ghi nhận 22.574 cổng.

Trong công bố hồi tháng 3/2026, Tesla cho biết trạm sạc Supercharger đáp ứng 99% hoạt động sạc nhanh của chủ xe Tesla tại Bắc Mỹ và 70% tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Một chiếc xe điện của Ford sạc tại trạm Supercharger của Tesla ở Mỹ. Ảnh: Ford.

Sau giai đoạn chủ yếu phục vụ xe của mình, Tesla bắt đầu mở một phần các trạm sạc Supercharger cho những thương hiệu khác sử dụng. Tại Mỹ, nhiều mẫu xe Ford, General Motors (GM) và Rivian có thể sạc tại các trạm tương thích của Tesla.

Tháng 3/2026, Tesla tiếp tục giới thiệu chương trình Supercharger for Business, cho phép doanh nghiệp đầu tư và sở hữu trạm sạc sử dụng thiết bị, phần mềm của hãng. Đến cuối tháng 9, mô hình này đã có hơn 600 cổng sạc thuộc sở hữu đối tác.

Đông Nam Á có quy mô trạm sạc khác biệt đáng kể

Tại Đông Nam Á, Tesla đã triển khai trạm sạc Supercharger ở Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines. Tuy nhiên, quy mô hạ tầng sạc của Tesla tại các thị trường có sự chênh lệch đáng kể so với lượng xe đăng ký lũy kế.

Tại Thái Lan, Tesla ghi nhận khoảng 26.900 xe đăng ký mới cộng dồn từ năm 2019 đến hết tháng 9/2026, theo dữ liệu của cơ quan quản lý giao thông và các tổ chức ngành ô tô nước này. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, số đăng ký đạt 8.876 xe, cao hơn cả năm 2025 với 4.949 xe.

Trạm sạc Supercharger mới đi vào hoạt động tại Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 10/2026. Ảnh: Tesla Charging.

Tính đến tháng 10/2026, Tesla đã phát triển hơn 250 cổng Supercharger và khoảng 80 đầu sạc AC tại Thái Lan. Như vậy, bình quân có khoảng 82 xe trên mỗi đầu sạc của hãng.

Malaysia ghi nhận 19.097 xe Tesla đăng ký lũy kế đến tháng 9/2026, theo dữ liệu của Cục Giao thông đường bộ nước này. Trong khi đó, Tesla có 92 cổng Supercharger và 78 đầu sạc AC, tổng cộng 170 đầu sạc.

Nếu đối chiếu sơ bộ, Thái Lan có dưới 82 xe trên mỗi đầu sạc Tesla, trong khi Malaysia ở mức khoảng 112 xe.

Tại Singapore, dữ liệu của Cơ quan Giao thông đường bộ ghi nhận 12.364 xe Tesla đăng ký mới cộng dồn đến tháng 8/2026. Hãng có 74 cổng Supercharger tại 19 địa điểm, chưa tính các đầu sạc AC. Như vậy, bình quân khoảng 167 xe đăng ký lũy kế trên mỗi cổng sạc nhanh.

Trạm sạc Supercharger đầu tiên tại Singapore, đặt tại trung tâm thương mại Orchard Central, đi vào hoạt động từ tháng 7/2021. Ảnh: Futr Singapore.

Tại Philippines, theo dữ liệu của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Philippines (CAMPI), Tesla đã bán 5.884 xe từ năm 2025 đến hết tháng 9/2026. Trong khi đó, hãng mới có 4 địa điểm đặt trạm sạc Supercharger tại thị trường này.

Tesla có động thái chuẩn bị hạ tầng sạc tại Việt Nam

Tháng 9/2026, Tesla gây chú ý khi đăng ký thành lập Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam, với vốn điều lệ hơn 77,6 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối ô tô.

Tesla tuyển dụng 5 vị trí tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2026, trong đó có nhân sự phụ trách phát triển dự án trạm sạc. Ảnh: Ricky Ip.

Đến cuối tháng 10, hãng tiếp tục tuyển dụng 5 vị trí, trong đó có nhân sự phụ trách phát triển dự án trạm sạc, với nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm, đàm phán mặt bằng, đánh giá khả năng đấu nối điện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thi công.

Việc tuyển dụng nhân sự chuyên trách cho thấy Tesla đang tính đến kế hoạch xây dựng trạm sạc tại Việt Nam. Chuyên trang Electrek của Mỹ cũng nhận định đây là dấu hiệu hãng chuẩn bị phát triển các trạm sạc nhanh Supercharger, tương tự quá trình gia nhập Thái Lan và Philippines trước đây.

Liên quan đến hạ tầng sạc, theo ông Koketso Tsoai, chuyên gia phân tích ô tô cấp cao tại BMI thuộc Fitch Solutions, Tesla cần xây dựng mạng lưới dịch vụ và tạo niềm tin cho khách hàng về khả năng sạc xe khi gia nhập Việt Nam.

Đây là thách thức không nhỏ đối với hãng xe Mỹ, bởi V-Green, đơn vị vận hành mạng lưới sạc lớn nhất Việt Nam với hơn 150.000 cổng sạc, hiện chỉ phục vụ xe VinFast. Trong khi đó, hệ thống trạm sạc công cộng đa thương hiệu vẫn còn hạn chế về quy mô.

EV One, một trong những đơn vị vận hành trạm sạc độc lập đầu tiên tại Việt Nam, có thể là lựa chọn sạc cho xe Tesla nếu tương thích về chuẩn kết nối. Ảnh: EV One.

Trong nhóm doanh nghiệp vận hành trạm sạc độc lập, tính đến tháng 5/2026, EV One có 73 trạm sạc trên toàn quốc, theo thông tin công bố của doanh nghiệp. Trong khi đó, VETC cho biết đã kết nối hơn 350 trụ sạc của 7 đối tác vào tháng 8/2026.

Từ cách triển khai tại các thị trường quốc tế, nhiều khả năng Tesla sẽ đầu tư phát triển mạng lưới trạm sạc Supercharger khi gia nhập Việt Nam. Dù hãng chưa công bố kế hoạch cụ thể, động thái tuyển dụng nhân sự phụ trách là một tín hiệu cho thấy Tesla đang có những bước chuẩn bị về hạ tầng sạc tại Việt Nam.