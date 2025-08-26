Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại khai sinh nước Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ hai phải sang); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (thứ hai trái sang); Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) và Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình thực hiện nghi thức phát hành đặc biệt bộ tem.

Chiều 26/8, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc. Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.

Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và dòng chữ ký lưu niệm tại lễ phát hành đặc biệt.

Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.

Tem có khuôn khổ 32x43mm; Blốc có khuôn khổ 80x100mm với giá mặt là 4.000đ và 19.000đ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết việc phát hành bộ tem là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Bộ Khoa học và Công nghệ để kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2025.

Ông Trung khẳng định con tem tuy nhỏ bé nhưng là “đại sứ văn hóa”, thể hiện “chủ quyền” của Việt Nam trong “lãnh thổ bưu chính” chung của 192 quốc gia thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới, cũng như trong cộng đồng người sưu tập và yêu tem bưu chính.