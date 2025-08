Petrovietnam – Hình mẫu tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Mô hình này được xem là hình mẫu tiêu biểu trong khối doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

Thống nhất lãnh đạo - Hiệu quả vận hành

Ngay sau khi Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư được ban hành, Đảng ủy Petrovietnam đã chủ động tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc đến toàn thể các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Hiện nay, Đảng bộ Petrovietnam được tổ chức theo mô hình 4 cấp, với Đảng bộ toàn Tập đoàn là tổ chức cấp trên cơ sở, bao quát và định hướng hoạt động cho toàn bộ hệ thống.

Tổng cộng, Đảng bộ Petrovietnam có 943 tổ chức đảng, với hơn 13.800 đảng viên đang sinh hoạt và hoạt động trong toàn Tập đoàn. Việc tổ chức Đảng gắn với đặc thù mô hình quản trị “Tập đoàn - công ty con - liên doanh/liên kết” giúp bảo đảm thống nhất chỉ đạo từ trên xuống dưới, thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ chính trị và quản lý cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng Petrovietnam phát triển theo đúng định hướng chiến lược của Đảng.

Đoàn công tác của Đảng ủy Chính phủ khảo sát hoạt động mô hình tổ chức Đảng tại Petrovietnam.

Petrovietnam hoạt động trên cơ sở 5 lĩnh vực chính, gắn kết theo chuỗi giá trị của ngành công nghiệp dầu khí là: Thăm dò khai thác dầu khí, lọc - hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Thực hiện chiến lược phát triển mới theo định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, hiện nay Petrovietnam đang tập trung phát triển thành 3 trụ cột chiến lược: Năng lượng, công nghiệp và dịch vụ, trong đó, năng lượng là trụ cột cốt lõi và giữ mối quan hệ tương hỗ giữa 3 trụ cột.

Việc triển khai Quy định 60-QĐ/TW đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng tại Petrovietnam. Cụ thể, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, với mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn, công tác lãnh đạo được thực hiện xuyên suốt, thống nhất với chiến lược phát triển ngành.

Đảng viên trên giàn Hải Thạch học tập Nghị quyết của Trung ương theo hình thức trực tuyến

Về công tác cán bộ, Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo tập trung công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển cán bộ gắn với chiến lược phát triển ngành. Việc Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch hoặc Tổng Giám đốc giúp nâng cao trách nhiệm, đồng bộ lãnh đạo chính trị và điều hành doanh nghiệp.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thường xuyên đánh giá, phát hiện, lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Về xây dựng tổ chức đảng, từ năm 2010 đến nay, đã thành lập mới 25 tổ chức cơ sở đảng, chuyển đổi 57 mô hình chi/đảng bộ, tiếp nhận, chuyển giao hơn 30 tổ chức theo tình hình vốn góp. Đảng bộ giữ vững tỷ lệ tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” lên tới 36-45% trong 3 nhiệm kỳ gần đây.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ không ngừng được nâng cao. Thông qua sinh hoạt chi bộ giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cấp ủy nắm chắc được tình hình tư tưởng đảng viên.

Về phối hợp địa phương, Đảng ủy Tập đoàn đã ký quy chế phối hợp với 7 tỉnh, thành ủy có đơn vị trực thuộc, giúp tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Khi tổ chức Đảng trở thành đòn bẩy phát triển

Qua thực tiễn triển khai trong những năm qua có thể khẳng định, mô hình tổ chức đảng tại Petrovietnam theo Quy định 60 là hình mẫu tại các doanh nghiệp nhà nước. Công tác xây dựng Đảng gắn liền, xuyên suốt với việc lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và của toàn Tập đoàn; tạo sự đồng thuận, bất luận trong giai đoạn, hoàn cảnh nào. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của việc thực hiện mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Petrovietnam

Mô hình tổ chức hoàn chỉnh và chức năng nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức đảng đồng bộ trong toàn Tập đoàn, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động kinh tế, bảo đảm các hoạt động theo đúng định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đồng bộ hóa chiến lược phát triển kinh tế với các mục tiêu chính trị, xã hội, tạo sự thống nhất trong hành động.

Thực tiễn đã chứng minh trải qua gần 17 năm hoạt động với mô hình mới (Đảng bộ toàn Tập đoàn) đã phát huy tốt vị trí, vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế; bảo đảm được sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, xuyên suốt của Đảng bộ Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên. Góp phần quan trọng cho ổn định, phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc phòng, an ninh trên biển, đóng góp quan trọng trong công tác an sinh xã hỏi ở khắp mọi miền đất nước.

Lễ gắn biển công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Việc hoạt động theo mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn tại Petrovietnam đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, liên kết chuỗi giá trị chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên và Tập đoàn, phát huy hiệu quả trong tận dụng nguồn lực, điều phối, hỗ trợ các đơn vị trong các vấn đề chiến lược như đầu tư, tái cấu trúc, xử lý tài sản rủi ro, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng, xử lý khủng hoảng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Đặc biệt, mô hình Đảng bộ Tập đoàn có nhiều thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động có hiệu quả và phù hợp với mô hình tổ chức Đảng trong tập đoàn kinh tế nhà nước, thống nhất chiến lược, giảm trung gian hành chính, tránh tình trạng “chia cắt quyền lực” khi các tổ chức đảng phân tán về địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp và xử lý các vấn đề chiến lược. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tập trung, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn đã và đang thể hiện rõ vai trò là trung tâm lãnh đạo chính trị, hạt nhân đoàn kết, phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô và xây dựng nền kinh tế tự chủ, hội nhập. Với vị trí, vai trò, tầm quan trọng và quy mô phát triển hiện tại cũng như trong giai đoạn tới của Petrovietnam, việc duy trì tổ chức đảng và hệ thống chính trị thống nhất, đồng bộ trong toàn Tập đoàn là vô cùng quan trọng, để Đảng ủy Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Việc triển khai Quy định 60-QĐ/TW tại Petrovietnam không chỉ mang lại hiệu quả thực tiễn cho Tập đoàn, mà còn là một mô hình mẫu để nghiên cứu, nhân rộng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.