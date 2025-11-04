Online Friday 2025 có gì đặc biệt?

Online Friday 2025 không chỉ dừng ở hoạt động truyền thông hay kích cầu tiêu dùng, mà hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, minh bạch và giàu trải nghiệm.

Chiều ngày 4/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) công bố thông tin “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2025”.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho rằng dù thương mại điện tử phát triển nhanh và lan tỏa rộng, niềm tin của người tiêu dùng vẫn còn là thách thức lớn. khẳng định đến nay Online Friday đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình kích cầu tiêu dùng, trở thành sự kiện quy tụ và kết nối toàn ngành.

“Đây không chỉ là ngày hội thương mại điện tử mà còn là diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý Nhà nước, nền tảng số, doanh nghiệp bán hàng, người tiêu dùng và các cơ quan truyền thông.

Sự kiện hướng tới mục tiêu định hình các chiến lược phát triển thị trường thương mại điện tử hằng năm, lan tỏa những thông điệp tích cực về thương mại điện tử tới toàn xã hội”, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nêu rõ.

Hiện nay, khu vực Đông Nam Á được xem là một trong những thị trường năng động nhất thế giới về thương mại điện tử xuyên biên giới và chuỗi cung ứng số. Trong đó, Việt Nam giữ vị trí đáng kể với quy mô khoảng 25 tỷ USD năm 2024, tốc độ tăng trưởng 20%, xếp thứ ba khu vực về quy mô và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng; nằm trong nhóm 10 thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất toàn cầu.

“Thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái cả trong môi trường trực tuyến và ngoại tuyến đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Chính vì vậy, chủ đề của Online Friday 2025 được lựa chọn là "An toàn - an tâm - an vui", nhấn mạnh yếu tố chất lượng và niềm tin.

Sự kiện năm nay không chỉ dừng ở hoạt động truyền thông hay kích cầu tiêu dùng, mà hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, minh bạch và giàu trải nghiệm”, bà Lại Việt Anh nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng cho biết chương trình năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 17/11/2025 trên phạm vi toàn quốc, với chuỗi hoạt động phong phú và đa dạng.

Các mùa Online Friday đều chứng kiến sự bứt phá của hàng Việt nhờ tạo sức hút người tiêu dùng qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ bao gồm các hoạt động hội thảo, tọa đàm trực tiếp và trực tuyến về thương mại điện tử, công nghệ số; các chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức, trải nghiệm thực tế dành cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Chuỗi Livestream Online Friday - “An toàn, an tâm, an vui” sẽ được triển khai trên các nền tảng thuộc chương trình. Hoạt động này tập trung cung cấp kiến thức nhận diện hàng thật, hàng giả, hướng dẫn tiêu dùng thông minh, mua sắm “xanh, khỏe, bền vững”, giới thiệu các kênh mua sắm trực tuyến uy tín, minh bạch và có giá trị cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, lễ khai mạc - Kick off Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của chương trình, dự kiến thu hút hàng triệu người tiêu dùng và hàng ngàn doanh nghiệp tham gia; tạo nên tâm điểm các hoạt động thương mại điện tử lớn nhất trong năm, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số và thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, tại không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm chính hãng, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, dịch vụ công nghệ và các giải pháp thương mại điện tử tiêu biểu, mang đến cho người dân cơ hội trải nghiệm thực tế về các tiện ích của chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và tiêu dùng.