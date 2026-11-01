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Tên lửa S-400 vốn dùng diệt máy bay nay được Nga tận dụng để giáng đòn xuống Kiev

Huyền Chi
Huyền Chi

Nga được cho là đã sử dụng tên lửa RM-48U cải biến từ dòng đạn đánh chặn 48N6 của hệ thống S-400 trong cuộc tập kích Kiev đêm 29/10. Loại tên lửa này có độ chính xác thấp hơn Iskander-M, nhưng sở hữu tốc độ rất cao và đầu đạn phân mảnh nặng 180 kg.

Phương tiện phóng tên lửa từ hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: MW.
Phương tiện phóng tên lửa từ hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: MW.

Lực lượng Nga đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai quận Darnytskyi và Dniprovskyi của thủ đô Kiev vào đêm 29/10. Theo các thông tin được công bố, Moscow có thể đã sử dụng tên lửa RM-48U phóng từ hệ thống phòng không tầm xa S-400.

Các đợt tập kích gây ra nhiều vụ hỏa hoạn, làm hư hại nhà kho, khu dân cư và một số cơ sở hạ tầng khác.

RM-48U được cho là phiên bản cải biến từ dòng tên lửa đánh chặn 48N6, vốn được phát triển ban đầu cho hệ thống S-300PM trước khi được tích hợp vào tổ hợp S-400. Theo đánh giá của các nhà điều tra Ukraine, loại tên lửa này có độ chính xác thấp hơn và đầu đạn kém uy lực hơn so với những tên lửa đắt tiền hơn nhiều thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo 9K720 Iskander-M.

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Phương tiện phóng tên lửa từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

S-400 ngày càng được sử dụng để tập kích mục tiêu mặt đất

Từ giữa năm 2026, các hệ thống S-400 được Nga sử dụng ngày càng nhiều trong những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Theo nhận định trong bài viết, khả năng không quân Ukraine gây sức ép hạn chế đã tạo điều kiện để Moscow chuyển hướng sử dụng các hệ thống này, bên cạnh nhiệm vụ phòng không, sang hỗ trợ những chiến dịch tiến công.

RM-48U vốn được phát triển để đánh chặn các mục tiêu trên không di chuyển với tốc độ vượt Mach 6. Khi được sử dụng theo quỹ đạo tấn công đạn đạo, tên lửa vẫn duy trì vận tốc cực lớn.

Tốc độ cao tạo ra động năng rất lớn khi va chạm. Kết hợp với đầu đạn phân mảnh có sức công phá đáng kể, RM-48U có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở công nghiệp quy mô lớn, dù ban đầu không được thiết kế như một loại vũ khí tấn công chính xác.

Khác với các tên lửa đạn đạo chiến thuật được phát triển chuyên biệt để đánh mục tiêu mặt đất, tên lửa đánh chặn cải biến thường có độ chính xác thấp hơn. Nguyên nhân là hệ thống dẫn đường ban đầu được thiết kế để bám bắt và tiêu diệt các mục tiêu trên không có khả năng cơ động, chứ không phải những mục tiêu cố định trên mặt đất.

Vì vậy, loại tên lửa này thường được sử dụng nhằm vào các mục tiêu có diện tích lớn như khu công nghiệp, trung tâm hậu cần, nhà kho và cơ sở quân sự. Với những mục tiêu như vậy, sai số vòng tròn có xác suất trúng đích (CEP) ở mức tương đối lớn vẫn có thể chấp nhận được về mặt tác chiến.

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Cảnh phóng tên lửa từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Nga tăng hơn gấp đôi sản lượng tên lửa RM-48U

Các nguồn tin Ukraine cho biết Nga đã tăng hơn gấp đôi tốc độ sản xuất tên lửa RM-48U. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 quả trong năm 2026, so với chỉ 200 quả trong năm 2025.

Mỗi tên lửa RM-48U được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh nặng 180 kg. Con số này thấp hơn đáng kể so với đầu đạn thường được trang bị trên các tên lửa thuộc hệ thống Iskander-M, vốn có khối lượng khoảng 500 kg.

Bên cạnh việc tận dụng S-400 cho các đòn tập kích mặt đất, cách thức triển khai tác chiến phòng không của Nga cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Một trong những điều chỉnh nổi bật là chiến thuật đánh chặn ngoài đường chân trời. Theo bài viết, chiến thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc gây tổn thất rất lớn cho lực lượng máy bay chiến đấu Ukraine.

Cụ thể, Nga triển khai các bệ phóng S-400 tại những vị trí phục kích tiền phương được ngụy trang kín đáo. Cách bố trí này cho phép hệ thống nhanh chóng khai hỏa nhằm vào máy bay Ukraine gần như ngay sau khi chúng cất cánh.

Như vậy, S-400 không chỉ tiếp tục đảm nhiệm vai trò phòng không tầm xa mà còn được Nga khai thác theo nhiều cách khác nhau trên chiến trường. Việc sử dụng tên lửa đánh chặn cải biến để tấn công mục tiêu mặt đất giúp Moscow tận dụng nguồn vũ khí sẵn có, dù phải chấp nhận hạn chế về độ chính xác so với các tên lửa đạn đạo chuyên dụng.

Theo MW

Từ khóa:

#Nga #Ukraine #Xung đột #S-400 #Tên lửa #Iskander-M #RM-48U #48N6

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