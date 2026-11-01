Cô gái 21 tuổi bị bắt giữ vì đăng bài dọa bắn ông Trump

Một phụ nữ 21 tuổi ở Florida bị bắt sau khi đăng ảnh kèm lời tuyên bố sẽ dùng súng Glock bắn Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử. Dù cô khẳng định chỉ nói đùa và cảnh sát không tìm thấy vũ khí, các công tố viên vẫn đề nghị tiếp tục giam giữ cô trong thời gian chờ xét xử.

Một phụ nữ 21 tuổi đã bị bắt sau khi đăng tải trên mạng xã hội lời đe dọa sẽ bắn Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động của ông ở thành phố Daytona Beach, bang Florida, giới chức cho biết.

Tổng thống Trump đến Daytona hôm thứ Sáu nhằm vận động cử tri ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua vào ghế thống đốc bang Florida.

Tuy nhiên, vào đêm trước sự kiện, các nhà điều tra phát hiện Allison Albro đăng một bài viết trên mạng xã hội, kèm ảnh chân dung và dòng chú thích: “Ngày mai tôi sẽ đến cuộc vận động của ông Trump ở thành phố mình để bắn ông ta bằng khẩu Glock! Chúc tôi may mắn nhé mọi người!!”.

Theo bản khai về căn cứ bắt giữ, bài đăng này đã thu hút sự chú ý của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ. Hai cơ quan sau đó liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Volusia để thông báo về lời đe dọa bằng văn bản.

Cảnh sát trưởng hạt Volusia, ông Mike Chitwood, thông báo Albro bị bắt hôm thứ Sáu, đồng thời đăng lại nội dung đe dọa trên trang mạng xã hội của cơ quan nhằm cảnh báo những người khác. Ông nhấn mạnh lực lượng điều tra sẽ không “dung thứ cho những lời đe dọa ám sát tổng thống”.

Hồ sơ cho thấy Albro bị cáo buộc đe dọa giết người bằng văn bản và sử dụng trái phép thiết bị liên lạc hai chiều để thực hiện hành vi phạm trọng tội. Người phụ nữ này chưa phản hồi yêu cầu bình luận vào hôm thứ Bảy.

Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, bài đăng của ông Chitwood đã được chia sẻ khoảng 20.000 lần.

Khi lực lượng chức năng đến nhà Albro ở Daytona, cô được cho là đang khóc và nói rằng đã biết lý do cảnh sát tìm đến, các thám tử cho biết. Albro cũng kể mẹ cô đã gọi điện nhắc về bài đăng, sau đó cô đã xóa nội dung này.

Theo bản khai, Albro giải thích rằng đó rõ ràng chỉ là một trò đùa. Cô không sở hữu súng Glock và cũng không thích súng đạn. Người phụ nữ này thừa nhận không có thiện cảm với Tổng thống Trump, nhưng khẳng định không định bắn bất kỳ ai.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết lực lượng chức năng đã khám xét nhà Albro nhưng không tìm thấy súng hay bất kỳ loại vũ khí nào.

“Tôi thực sự khuyên bất kỳ ai đang nghĩ đến việc đăng tải một ‘trò đùa’ tương tự hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm”, ông Chitwood cảnh báo.

Cảnh sát trưởng Chitwood vốn có quan điểm xử lý nghiêm các lời đe dọa trên mạng. Năm 2024, ông từng gây chú ý khi tuyên bố và sau đó thực hiện việc áp giải công khai những học sinh có lời đe dọa bạo lực tại trường học, kể cả khi các em nói rằng đó chỉ là trò đùa. Trước đó, văn phòng cảnh sát trưởng đã phải điều tra hàng loạt lời đe dọa giả mạo.

Các công tố viên đã nộp đơn đề nghị tiếp tục giam giữ Albro trong thời gian chờ xét xử. Hiện cô vẫn bị tạm giam tại nhà tù hạt Volusia, không được tại ngoại, cho đến phiên điều trần tiếp theo vào thứ Hai.

Theo SCMP