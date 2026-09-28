Vì sao Dũng “Trọc” Hà Đông bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "Trọc" Hà Đông) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Dũng “Trọc” Hà Đông là một trong 17 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan đến hoạt động của kênh "Đời TV".

Theo cơ quan điều tra, Dũng bị cáo buộc tham gia đóng các phim ngắn có nội dung bạo lực do Phạm Tiến Mạnh, tức “Thật Mạnh”, cùng đồng phạm sản xuất, đăng tải trên YouTube nhằm câu view, câu like và kiếm tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy bàn bạc, thống nhất lập kênh "Đời TV" để sản xuất các phim thuộc thể loại kịch tính, gây sốc. Nội dung phim thường khắc họa lối sống giang hồ, hoạt động băng nhóm, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình sản xuất, Mạnh tìm và bàn bạc với Dũng “Trọc”, Nguyễn Văn Giang, tức Giang "Rồng”, cùng nhiều người họ hàng, thân quen hoặc thường xuyên theo dõi kênh "Đời TV" để tham gia diễn xuất đóng phim cùng câu view, câu like, tăng tương tác của kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Cơ quan điều tra cho rằng việc mời những người được chú ý trên mạng xã hội như Dũng tham gia nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho kênh "Đời TV" cũng như tài khoản cá nhân của những người xuất hiện trong phim.

Nhóm này đã sản xuất nhiều phim ngắn, trong đó có “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt” và “Phi vụ cuối cùng”. Các phim có nhiều cảnh mang màu sắc xã hội đen, mô tả việc sinh hoạt băng nhóm, sử dụng hung khí và súng để thanh toán, bị cơ quan chức năng xác định có nội dung cổ súy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Sau khi được đăng tải trên YouTube, ba phim ngắn trên thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, việc đăng tải, lan truyền rộng rãi các bộ phim này trên mạng xã hội Youtube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.

Từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Văn Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng “Trọc” Hà Đông, ở Vạn Phúc (quận Hà Đông cũ, Hà Nội), từng là một trong những nhân vật “giang hồ mạng” được nhiều người biết đến.

Dũng thường xuyên xuất hiện trong các video, livestream cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá “Bảnh”, Huấn “Hoa Hồng”, Dương Minh Tuyền, Quang “Rambo”, Phú Lê… Dũng còn được biết đến là bố nuôi của Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”).

Dũng “Trọc” cũng từng tham gia xuất hiện trong một số sản phẩm được phát hành trên YouTube như phim “Chạm mặt giang hồ”, quy tụ nhiều nhân vật được cộng đồng mạng biết đến thời điểm đó.

Năm 2013, Dũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ gây rối tại vũ trường Next Top.

Tháng 9/2020, Dũng cùng một số đối tượng bị Công an TP Hòa Bình bắt giữ, sau đó khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 21/5/2021, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Dũng 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên.