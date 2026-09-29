Ngày 29/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (cũ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết việc khánh thành dự án có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, gắn với hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2026).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh ĐZ.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức lớn của dân tộc, từng giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà lưu niệm của Cụ được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990, là không gian ký ức và địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và thành phố, diện tích đất quy hoạch khoảng 34.297 m². Trong đó, khu phát huy giá trị di tích rộng khoảng 17.500 m² được đầu tư đồng bộ.

Đối với khu di tích gốc, dự án giữ nguyên các yếu tố gốc; tu bổ, tôn tạo nhà thờ (nhà chính), phục dựng nhà ngang, nhà cầu; cải tạo sân vườn, lối đi, khu mộ thân sinh cụ Huỳnh và cổng ngõ; tu bổ kè đá, đầu tư hệ thống chiếu sáng, tưới nước và phòng chống mối mọt.

Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1.000 m (nền đường rộng 11 m, mặt đường bê tông nhựa 9 m) và tuyến đường ĐH5 phía Nam dài khoảng 300 m, cùng hệ thống vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng và cổng vào.

Những kỷ vật của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại di tích Quốc gia - Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tại thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình. Ảnh ĐZ.

Khu phát huy giá trị được xây dựng bãi đỗ xe khoảng 2.400 m², nhà vệ sinh, nhà xe; hệ thống lối đi nội bộ, công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, cây ăn quả, đồi chè; mương nước cảnh quan dài khoảng 230 m kết hợp 3 cầu đi bộ, kè bảo vệ cùng sân vườn, tiểu cảnh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Với không gian hoàn chỉnh, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được kỳ vọng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, khí tiết và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay và mai sau.