Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa vừa ra mắt, kết nối người trẻ, chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo nhằm lan tỏa giá trị di sản Việt trên TikTok bằng những cách kể chuyện mới mẻ, hấp dẫn và có trách nhiệm.

Chiều 25/11, tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa, ông Tô Văn Động, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, chia sẻ rằng muốn công chúng yêu di sản trước hết cần giúp họ hiểu và nhận ra giá trị của di sản. Vì vậy, cần đổi mới cách kể chuyện, tạo sức hấp dẫn với người trẻ nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ. Ảnh: M.Huệ.

Câu lạc bộ được xây dựng nhằm tập hợp những người quan tâm đến di sản, đồng thời tạo cầu nối giữa nhà sáng tạo nội dung với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng đang trực tiếp bảo tồn di sản. Sự kết nối này giúp người làm nội dung có thêm kiến thức, góc nhìn và chất liệu thực tế khi giới thiệu văn hóa đến công chúng.

"Đưa di sản lên không gian số không đơn thuần là chuyển tải thông tin bằng những hình thức mới, mà quan trọng hơn là giúp công chúng hiểu hơn, yêu hơn và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc. Mỗi thành viên câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành người kể chuyện di sản có trách nhiệm, biết kết hợp sự sáng tạo với tri thức và sự tôn trọng các giá trị truyền thống", ông Tô Văn Động nói.

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa cho bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ nhiệm CLB. Ảnh: M.Huệ.

Không chỉ giới thiệu thông tin theo cách truyền thống, nhà sáng tạo có thể khai thác góc nhìn cá nhân, hình ảnh và video ngắn để giúp người xem cảm nhận di sản một cách sinh động.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết năm 2027, cả nước thúc đẩy các chương trình phát triển công nghiệp văn hóa, đặt ra yêu cầu tìm kiếm những phương thức mới để giới thiệu văn hóa Việt Nam và di sản đến công chúng.

TikTok có nhiều chương trình đồng hành và kỳ vọng việc hợp tác với câu lạc bộ sẽ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản thông qua những câu chuyện bằng video. Việc đồng hành cùng câu lạc bộ nhằm kết nối các nhà sáng tạo với chuyên gia, nghệ nhân và những người đang gìn giữ di sản.

"Các thành viên được hỗ trợ nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số, góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với giới trẻ, công chúng trong nước và quốc tế", ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam phát biểu. Ảnh: M.Huệ.

Thực tế, tại chương trình “Chạm Di sản 2026” ở TP.HCM, các nhà sáng tạo Huy Linh Tinh và Chợ Lớn Downtown đã mang đến cách tiếp cận trẻ trung khi kể chuyện văn hóa qua hình ảnh, video và trải nghiệm cá nhân. Những ví dụ này cho thấy nền tảng số có thể mở ra cách thức mới để công chúng tiếp cận di sản, nhất là nhóm khán giả trẻ.

Tuy nhiên, lãnh đạo TikTok Việt Nam cho rằng đưa di sản lên mạng xã hội không đơn thuần là tạo ra nội dung thu hút lượt xem. Những câu chuyện liên quan đến lịch sử, phong tục, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng cần được tìm hiểu, kiểm chứng, tránh diễn giải sai lệch hoặc làm biến dạng giá trị văn hóa.

Vì vậy, việc kết nối nhà sáng tạo với chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản được xem là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng nội dung.