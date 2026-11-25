Vietnam Post và Rakuten Viber hợp tác mở rộng hệ sinh thái số cho mạng di động Pottel (đầu số 075), kết nối dịch vụ viễn thông di động với tài chính số, ngân hàng và các tiện ích giải trí.

Ngày 25/11, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Rakuten Viber - doanh nghiệp công nghệ phát triển và vận hành nền tảng giao tiếp số Viber - ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra hướng kết nối dịch vụ viễn thông di động Pottel với nền tảng giao tiếp số toàn cầu Viber.

Theo thỏa thuận, khách hàng sử dụng SIM Pottel sẽ có cơ hội tiếp cận các gói cước linh hoạt, tiện ích và ưu đãi dành riêng khi sử dụng Viber, phục vụ nhu cầu liên lạc, làm việc và giải trí.

Hai bên cũng phối hợp quảng bá trên các kênh chính thức, triển khai nhận diện đồng thương hiệu Pottel và Viber tại hệ thống điểm bán và đại lý của Pottel trên toàn quốc.

Ông David Tse, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Post ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Vietnam Post.

Đáng chú ý, hợp tác với Viber nằm trong định hướng phát triển hệ sinh thái số của Pottel, kết hợp dịch vụ viễn thông di động với tài chính số, dịch vụ ngân hàng và các tiện ích giải trí như game, livestream, hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Post, cho biết Pottel không chỉ cung cấp dịch vụ thoại và dữ liệu di động mà còn hướng tới phát triển các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hợp tác với Viber là một bước đi cụ thể trong định hướng này.

Về phía Rakuten Viber, ông David Tse, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ho biết Việt Nam là thị trường có ý nghĩa chiến lược đối với Viber.

"Hợp tác với Vietnam Post giúp nền tảng kết hợp thế mạnh giao tiếp an toàn, tin cậy với mạng lưới rộng khắp và sự am hiểu thị trường bản địa của đối tác, qua đó mang đến trải nghiệm phù hợp hơn với người dùng Việt Nam", ông David Tse nói.

Hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các hình thức hợp tác, phát triển sản phẩm và dịch vụ số trên cơ sở thế mạnh của mỗi doanh nghiệp.