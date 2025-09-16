"Bộ trưởng của nông dân" Lê Huy Ngọ từ trần

Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã qua đời rạng sáng 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Báo Nông nghiệp và Môi trường dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Từ khi đi học trường làng, ông đã sớm tiếp thu lòng yêu quê hương, đất nước, noi theo truyền thống gia đình; nên ngay từ tháng 3/1953, ông đã tham gia hoạt động cách mạng khi còn tuổi thiếu niên.

Từ tháng 6/1954 - 9/1956: Ông là Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh hóa.

Từ tháng 10/1956 - 2/1959 là học sinh trường Trung cấp Nông lâm Trung ương, sau khi tốt nghiệp ông về công tác tại tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 1/1960 - 11/1964: Cán bộ phòng Hành chính tổng hợp, Ty Nông nghiệp Phú Thọ; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10/1/1962.

Từ tháng 12/1964 - 3/1967: Học tại Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Từ tháng 4/1967- 5/1971: Trưởng phòng Hành chính Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thường vụ Đảng ủy Ty Nông nghiệp Vĩnh Phúc.

Từ tháng 6/1971 - 4/1974: Học chính trị cao cấp tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

Từ tháng 5/1974 - 5/1976: Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 6/1976 - 5/1977: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp kiêm Trưởng Ban quản lý HTX Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 6/1977 - 9/1983: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 10/1983 - 9/1986: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 10/1986 - 5/1988: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 6/1988 - 7/1991: Bộ Chính trị điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 7/1991 - 10/1997: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Từ tháng 10/1997 - 6/2004: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX. Và là Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Từ tháng 10/1997 - 6/2008: Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Từ tháng 6/2008, mặc dù được nghỉ hưởng chế độ hưu trí, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc, lòng nhiệt thành, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông vẫn sẵn sàng nhận làm cố vấn Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Cuốn sách "Người đi trong bão lũ'" là tuyển tập các bài viết phản ánh những góc nhìn chân thực, khách quan về ông Lê Huy Ngọ.

Với công lao đóng góp cho Cách mạng, ông Lê Huy Ngọ được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và đã được tặng thưởng:

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Huân chương Độc lập hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Ba vì sự nghiệp hợp tác Nông nghiệp Việt Nam - Lào.

Huân chương Sư tử vàng vì sự nghiệp hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Sênêgan.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới

Bằng khen của Liên hợp quốc Về công tác Phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai

Kỷ niệm chương Hùng Vương

Huy chương vì sự nghiệp Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Huy chương vì sự nghiệp Văn phòng Trung ương Đảng…

Và nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen khác.

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ được nhiều người gọi là “Bộ trưởng của nông dân”, "Bộ trưởng bão lũ" không chỉ vì những lần ông lăn lộn trong mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo cứu dân, cứu lúa, cứu làng, mà còn bởi cả cuộc đời ông như một hành trình đi qua giông bão, giữ trọn trái tim cho nông dân, nông thôn và cho Tổ quốc.