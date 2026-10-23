GRDP tăng 10,3% sau 9 tháng, Đà Nẵng "chạy nước rút" ra sao?

GRDP Đà Nẵng tăng 10,3% trong 9 tháng, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm 11,2%, thành phố phải tăng tốc trong quý IV với loạt giải pháp về đầu tư công, công nghiệp, du lịch và tháo gỡ điểm nghẽn dự án.

Tăng trưởng 9 tháng cao, nhưng chưa đạt kịch bản

Ngày 23/10, tại Họp báo Quý III/2026, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng năm 2026 cải thiện rõ qua từng quý.

Cụ thể, GRDP quý III/2026 ước tăng 11,8%, cao hơn mức 9,3% của quý I/2026 và 9,6% của quý II/2026. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GRDP Đà Nẵng ước tăng 10,3%, cao hơn mức tăng 9,0% của cả nước, đứng thứ 9/34 địa phương.

Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 264.569 tỷ đồng, tăng gần 34.084 tỷ đồng so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ đóng góp hơn 50% phần tăng thêm và thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực chính.

Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 15,8 triệu lượt, tăng 26,4%; trong đó khách quốc tế khoảng 7,7 triệu lượt, tăng 28,7%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 235.910 tỷ đồng, tăng 25%.

Sản xuất công nghiệp phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III tăng 11,1%, tính chung 9 tháng tăng 10%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 88.012 tỷ đồng, tăng 42,3%; khu vực ngoài nhà nước chiếm 70,1% và tăng 60,7%.

Thu hút đầu tư cũng đạt kết quả tích cực. Lũy kế đến ngày 20/9, Đà Nẵng thu hút 187,6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm (tăng 67,9%); vốn FDI đạt 686,6 triệu USD, tăng 144,1%.

Trong kỳ, Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận cho 5.305 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ hơn 33 nghìn tỷ đồng; các động lực tăng trưởng mới từng bước hình thành; khu thương mại tự do đã chấp thuận nhà đầu tư tại 4/7 vị trí với tổng vốn đăng ký gần 16.000 tỷ đồng; Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các Trung tâm tài chính vì phát triển bền vững (FC4S) trong tháng 9/2026.

Quang cảnh Họp báo Quý III/2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức. Ảnh XM.

Ngoài ra, thu ngân sách nhà nước là điểm sáng của Đà Nẵng khi tổng thu ngân sách trên địa bàn (tính đến 30/9) đạt 70.437 tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán và tăng 76% so với cùng kỳ. Ước cả năm 2026 đạt khoảng 88.750 tỷ đồng, bằng 133,7% dự toán.

Đà Nẵng cũng đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, đất đai tồn đọng. Qua 4 đợt phê duyệt danh mục 356 dự án áp dụng cơ chế đặc thù, thành phố đã hoàn thành xử lý 206/351 dự án tồn đọng.

Tuy vậy, kinh tế 9 tháng đầu 2026 của Đà Nẵng vẫn có nhiều điểm chưa đạt mục tiêu đặt ra. Cụ thể, khu vực công nghiệp – xây dựng chỉ tăng hơn 11,4%, không đạt kịch bản 12,7%; trong đó, ngành công nghiệp tăng 8,8% (thấp hơn kịch bản 10,4%), xây dựng tăng 22,2% (gần đạt).

Công nghiệp – xây dựng cũng là khu vực có khoảng cách lớn nhất so với kịch bản, ảnh hưởng đến mục tiêu chung nên dù GRDP 9 tháng đạt 10,31%, xấp xỉ kịch bản 10,55% nhưng vẫn chưa hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, giải ngân đầu tư công dù thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Quý IV cần tăng 12,8 - 13,6%

Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 11 - 11,2% như đã đề ra, Đà Nẵng cần có mức tăng trưởng trong quý IV/2026 đạt từ 12,8 - 13,6%.

Cụ thể, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5 - 4,0%; công nghiệp - xây dựng tăng 14-14,5% (công nghiệp 11,5–12,0%, xây dựng 25,0–26,0%); dịch vụ tăng 14,0 - 14,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,0 - 12,5%.

Hiện thực hoá mục tiêu, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 9/10/2026, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV/2026.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, thành phố tập trung tổ chức các sự kiện cuối năm như: Lễ hội đèn lồng quốc tế Đà Nẵng tại Hội An, Da Nang Christmas Market 2026, Lễ hội chào năm mới 2027 và Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới; triển khai chương trình kích cầu mua sắm, phát triển thương mại điện tử, kinh tế đêm; hoàn thành Đề án hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức trong tháng 12/2026.

Đối với công nghiệp, Đà Nẵng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các ngành tăng trưởng thấp và doanh nghiệp có doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên; hoàn thành thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư 5 cụm công nghiệp trong năm 2026; công bố danh mục quỹ đất khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận dự án trong tháng 11/2026.

Đà Nẵng sẽ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2026. Ảnh XM.

Trong các giải pháp tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công được Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, mục tiêu đến hết tháng 10/2026, giải ngân đạt 88% kế hoạch; đến hết tháng 11/2026 đạt 93%, đến hết tháng 12/2026 đạt 98% và đến 31/1/2027 hoàn thành 100%. Các giải pháp tập trung đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, điều chuyển vốn của dự án không có khả năng giải ngân và tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ đôn đốc tiến độ các dự án lớn trên địa bàn như: bến container cảng Liên Chiểu, hạ tầng và nhà ga Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, Bana Complex, Danang Downtown và Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân; phấn đấu khởi công 5 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 3.164 căn và hoàn thành 3 dự án với khoảng 2.370 căn; tập trung tháo gỡ để tái khởi động các dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Cocobay và DAP.

Để tạo thêm động lực, Đà Nẵng tập trung triển khai Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện Đề án hình thành các khu kinh tế đặc biệt và Đề án điều chỉnh Quyết định thành lập, mở rộng Khu thương mại tự do trong tháng 11/2026; phấn đấu khởi công Khu thương mại tự do tại vị trí số 3 và số 4 trong tháng 12/2026.

Một góc cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng. Ảnh TH.

Về tài chính – ngân sách, thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; rà soát, xử lý, đưa vào khai thác trụ sở, nhà đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026…

“Cùng với phát triển kinh tế, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chăm lo đời sống Nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn các sự kiện cuối năm cũng được tập trung thực hiện”, Giám đốc Sở Tài chính thông tin.