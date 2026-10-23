Tin nóng công nghệ 23/10: Vì sao không nên dán màn hình khi mua iPhone Duo?

Người dùng iPhone gập được khuyên cẩn trọng khi dán màn hình, Canva ra mắt công cụ tạo ảnh AI mới và Bill Gates cảnh báo 20 năm biến động vì trí tuệ nhân tạo là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 23/10.

1. Vì sao không nên dán thêm kính bảo vệ màn hình gập iPhone Duo?

Người dùng iPhone Duo không nên tự dán thêm kính hoặc miếng bảo vệ lên màn hình gập bên trong. Theo Engadget, màn hình này đã có sẵn lớp bảo vệ chuyên dụng do Apple trang bị. Việc dán thêm phụ kiện không phù hợp có thể gây hư hỏng màn hình trong quá trình đóng mở.

Màn hình gập bên trong iPhone Duo đã được trang bị lớp bảo vệ chuyên dụng. Ảnh: The Verge.

Khác với màn hình điện thoại thông thường, màn hình gập được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu dẻo để chịu được thao tác gập liên tục. Trên iPhone Duo, Apple sử dụng lớp bảo vệ có bề mặt nhám giúp giảm phản chiếu ánh sáng và làm mờ nếp gấp ở giữa màn hình.

Lớp bảo vệ này có thể thay thế nếu bị hao mòn, nhưng Engadget khuyên người dùng nên mang máy đến trung tâm sửa chữa được ủy quyền thay vì tự tháo tại nhà.

2. Canva ra AI tạo ảnh giúp chỉnh từng chi tiết

Canva vừa ra mắt Canva Craft, mô hình AI tạo ảnh đầu tiên do nhóm nghiên cứu của hãng tự phát triển. Theo TechCrunch, công cụ cho phép người dùng tạo hình ảnh từ câu lệnh văn bản, đồng thời chỉnh sửa một chi tiết cụ thể mà không phải tạo lại toàn bộ bức ảnh.

Canva Craft cho phép tạo ảnh bằng AI và chỉnh sửa riêng từng chi tiết trong hình. Ảnh: Canva.

Khác với nhiều công cụ tạo ảnh AI thông thường, Canva Craft phân tích yêu cầu và lên bố cục trước khi tạo hình. Hệ thống xác định vị trí, kích thước các đối tượng và phần chữ cần xuất hiện. Công cụ hỗ trợ hình ảnh độ phân giải tối đa 2K với 30 tỷ lệ khung hình khác nhau.

Canva cho biết mô hình được huấn luyện từ các mẫu thiết kế do con người tạo ra, gồm áp phích, bài đăng mạng xã hội và bản trình bày. Canva Craft hiện đã có trong mục Dream Lab cho người dùng Canva.

3. Ảnh bình minh trên sao Hỏa hé lộ những vách đá bí ẩn

Robot Curiosity của NASA đã ghi lại khung cảnh bình minh trên sao Hỏa, làm nổi bật những vách đá có hình dạng khác thường ở phía xa. Theo ScienceDaily, đây là góc quan sát rõ nét nhất của robot đối với khu vực địa hình mà các nhà khoa học muốn tiếp cận để nghiên cứu.

Những vách đá kỳ lạ trên sao Hỏa hiện ra dưới ánh bình minh trong ảnh chụp của robot Curiosity. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Bức ảnh được ghép từ 6 hình chụp bằng camera Mastcam và được NASA công bố đầu tháng 10. Những vách đá được gió bào mòn, gọi là yardang, trải dài khoảng 16 km trên sườn núi Sharp. Chúng có màu sắc và hướng nghiêng khác biệt so với các lớp đá xung quanh.

Các nhà khoa học nghi ngờ một phần địa hình này có thể hình thành từ tro bụi của những đợt phun trào núi lửa cổ xưa. NASA dự kiến đưa Curiosity tiếp cận chân các vách đá trong năm 2027 để khảo sát trực tiếp, qua đó tìm hiểu thêm về lịch sử địa chất và môi trường trên sao Hỏa.

4. Bill Gates cảnh báo 20 năm biến động vì AI

Bill Gates cho rằng thế giới có thể trải qua khoảng 20 năm đầy biến động khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Trong cuộc phỏng vấn với The Verge ngày 22/10, nhà đồng sáng lập Microsoft nhận định ngay cả trong kịch bản thuận lợi, quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên AI vẫn sẽ gây ra những xáo trộn lớn.

Bill Gates trong buổi phỏng vấn với The Verge. Ảnh:The Verge.

Theo Gates, AI có thể đảm nhận nhiều công việc hiện do con người thực hiện, từ kế toán, chăm sóc khách hàng đến những lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao. Ông cũng lo ngại công nghệ này bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng, trong khi các biện pháp quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển.

Dù vậy, Gates tin AI có thể mang lại những tiến bộ lớn trong y tế, nông nghiệp và sản xuất. Ông cho rằng xã hội cần chuẩn bị cho sự thay đổi của thị trường lao động, đồng thời xây dựng các cơ chế kiểm soát để hạn chế nguy cơ bị lạm dụng và giúp nhiều người được hưởng lợi từ công nghệ.

Theo Engadget, TechCrunch, ScienceDaily, The Verge