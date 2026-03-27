Long Châu thắng giải quốc tế cho sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng

Hàng nghìn chương trình thăm khám, hàng trăm nghìn mũi vắc xin, hàng triệu ngày thuốc trao tận tay người dân... Tất cả đều miễn phí, kết tinh từ tấm lòng kiên tâm phụng sự cộng đồng của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu luôn “gần dân, sát dân”.

Ngày 26/3, trong khuôn khổ lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026 (HAPA 2026) ở Singapore, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trở thành đại diện Việt Nam duy nhất chiến thắng giải thưởng lớn “Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm” (Health & Wellness Initiative of the Year).

Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là sự bảo chứng quốc tế cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp trong việc xóa bỏ rào cản y tế, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân ở khắp vùng miền, đồng thời nhanh chóng hỗ trợ cộng đồng trong các tình huống thiên tai, khẩn cấp.

Các đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhận giải thưởng “Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm”.

Suốt 6 năm bền bỉ, dự án “Long Châu sẻ chia” đã và đang hiện thực hóa sứ mệnh thiêng liêng: Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Giờ đây, hành trình nhân văn ấy đã vươn tầm quốc tế, kết tinh thành giải thưởng danh giá, góp phần khẳng định vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Hơn nửa thập kỷ bền bỉ gieo yêu thương, hàng triệu cuộc đời được tiếp sức

Với Long Châu, chăm sóc sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu. Đó chính là động lực để hệ thống không ngừng mở rộng những điểm chạm y tế “gần dân, sát dân”, từng bước trở thành chuỗi nhà thuốc đầu tiên và duy nhất đạt độ phủ 100% tỉnh thành. Xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu tích cực phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Bộ Y tế trong các chương trình quốc gia về phòng ngừa và quản lý đột quỵ, phát triển hệ thống nhi khoa chăm sóc toàn diện cho trẻ em, đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng chống bệnh sởi… Đơn vị còn đẩy mạnh hợp tác công - tư, hợp lực chiến lược với Cục Phòng bệnh, Viện Pasteur, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Bạch Mai… cùng nhiều cơ sở đào tạo, hãng dược phẩm uy tín trong và ngoài nước hướng đến lành mạnh hoá thị trường dược phẩm, chuẩn hóa chuyên môn y tế, triển khai rộng khắp các chương trình nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

6 năm bền bỉ, Long Châu đồng hành tổ chức hàng nghìn buổi khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân khắp mọi miền.

Mạng lưới sâu rộng từ hệ thống cửa hàng đến đối tác chiến lược tạo nền tảng vững chắc để Long Châu triển khai thuận tiện, hiệu quả các chương trình hỗ trợ sức khỏe, tiếp cận đến cả vùng sâu vùng xa, những nhóm dân cư ít có điều kiện thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng. Khởi động từ năm 2021, những chuyến xe “Long Châu sẻ chia” miệt mài lăn bánh dọc mảnh đất hình chữ S, vượt muôn nẻo đường xa đến từng con phố, bản làng, vùng thôn quê và những địa phương còn nhiều khó khăn… để trao tận tay hàng triệu ngày thuốc miễn phí, hỗ trợ hàng trăm tấn gạo, tổ chức hàng nghìn hoạt động khám, tư vấn và cấp thuốc không đồng. Ở mỗi điểm dừng chân, các dược sĩ, bác sĩ hiện diện như điểm tựa bền bỉ giữa đời sống thường nhật, lắng nghe từng nỗi niềm, trân quý từng niềm hy vọng và gieo mầm chữa lành cho cộng đồng bằng cả tri thức lẫn lòng nhân ái.

Chỉ riêng trong năm 2025, Long Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương, bệnh viện và cơ sở y tế trên cả nước triển khai hơn 200 chương trình khám bệnh miễn phí và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho gần 30.000 người dân từ Bắc chí Nam. Bước sang năm thứ 6, chương trình “Hành trình sức khoẻ - Chủ động phòng chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh” nối tiếp kỳ vọng đẩy lùi gánh nặng đột quỵ trong xã hội ngay từ những bước chăm sóc ban đầu, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2026, “Long Châu sẻ chia” tiếp tục hành trình tầm soát sức khỏe miễn phí, phòng và quản lý đột quỵ trong cộng đồng.

Vào những ngày tháng miền Trung oằn mình chống chịu bão to, lũ dữ liên tiếp, đội ngũ cũng khẩn trương hỗ trợ hơn 7 tấn thuốc men, vật tư y tế thiết yếu cùng hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván miễn phí cho người dân ở vùng bị thiệt hại nặng nề. Những chuyến xe chở nghĩa tình đồng bào xé màn đêm đến vùng “rốn lũ” chỉ mong kịp thời tiếp tế, bảo đảm người dân được tiếp sức kịp thời trong tình huống khẩn cấp, có thêm nguồn lực y tế để an tâm tái thiết cuộc sống. Trước đó, năm 2024, khi bão Yagi và trận lũ lịch sử quét qua miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Long Châu lập tức kích hoạt chế độ “phản ứng nhanh vì cộng đồng”. Chỉ trong 48 giờ, 10 tấn thuốc thiết yếu, vitamin, men tiêu hóa, thuốc cảm sốt, cùng thiết bị y tế và bộ sơ cứu đã được thần tốc đưa vào tâm lũ, hỗ trợ các điểm ngập sâu, khu tái định cư và trạm y tế tuyến đầu.

Hệ thống trao tặng thuốc và vật tư y tế thiết yếu cho người dân Huế chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Song song, 500.000 liều vắc xin sởi được đóng góp tiếp tục là cam kết nhất quán của Long Châu về đưa y tế dự phòng đến gần mỗi người dân, góp phần mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tăng cường bảo vệ trẻ em trước các bệnh lây nhiễm.

Những đóng góp âm thầm suốt hơn nửa thập kỷ qua của Long Châu đang từng ngày kết “quả ngọt”. Đó chính là sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe cộng đồng, là “tấm huy chương” danh giá được đo bằng sự khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc của hàng triệu gia đình Việt.

Khát vọng lớn nâng bước đơn vị y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực

Tại lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026, ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc Tài chính, đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc hay dịch vụ y tế, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chuỗi chương trình “Long Châu sẻ chia” nói riêng và các hoạt động xã hội nói chung đều hướng tới hiện thực hóa sứ mệnh mà Long Châu kiên tâm theo đuổi ngay từ những ngày đầu: Bình đẳng hoá cơ hội nâng cao sức khoẻ cho người dân ở mọi lứa tuổi và vùng miền, vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững.”

Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc Tài chính, đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

“Giải thưởng lần này còn là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng các sáng kiến cộng đồng, đưa những chương trình hỗ trợ sức khỏe, góp phần đẩy lùi gánh nặng bệnh tật đến nhiều địa phương hơn nữa. Bên cạnh đó, Long Châu sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng phủ rộng khắp đất nước, nâng cao chuyên môn của đội ngũ hơn 20.000 chuyên viên y tế để tiếp tục trở thành điểm chạm y tế đầu tiên an tâm, đáng tin cậy trong cộng đồng.”, ông Hoàng Nam chia sẻ thêm.

Các sáng kiến vì cộng đồng là bước đi nhất quán của Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái y tế toàn diện, từ dự phòng đến chăm sóc lâu dài. Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, đơn vị tận dụng nguồn lực mạnh mẽ cùng nền tảng công nghệ hiện đại để góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý trong tiếp cận y tế. Người dân dù ở đất liền hay hải đảo, thành thị hay nông thôn, đồng bằng hay miền núi cao giờ đây đều dễ dàng nâng cao sức khỏe bằng dược phẩm chính hãng, dịch vụ chất lượng, an toàn, minh bạch với chi phí hợp lý.

Long Châu kiên tâm với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cái tên Long Châu vang danh tại giải thưởng châu Á. Trước đó, tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025, Long Châu là đại diện Việt Nam duy nhất đạt giải, được xướng tên trong hạng mục quan trọng "Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm" (Digital Innovation of the Year). Giải thưởng tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ, AI; nổi bật với sổ sức khỏe điện tử, app Nhà thuốc Long Châu, tiên phong tích hợp định danh điện tử VNeID để mua thuốc trực tuyến… Đồng thời, trong năm 2025, Long Châu còn đạt “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025 ghi nhận quá trình kinh doanh minh bạch, hiệu quả, có trách nhiệm; nhận Huy hiệu Committed (Committed Badge) từ tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp hàng đầu thế giới EcoVadis nhờ thực hành phát triển bền vững xuất sắc. Trong nước, đơn vị cũng gây ấn tượng với “Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe”, “Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng”... Đây là hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng duy nhất ở Việt Nam đạt chuỗi thành tích “vô tiền khoáng hậu” này.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ gần 33 triệu khách hàng, tương đương ⅓ dân số Việt Nam.

Được ghi nhận nhiều năm liền ở các giải thưởng danh tiếng trong nước và châu lục là minh chứng cho thấy sự tận tâm, những nỗ lực vì người dân của Long Châu đang chạm đến niềm tin của cộng đồng: Một hệ thống tiên phong tại Việt Nam trong các sáng kiến bền vững, lấy con người làm trung tâm, ứng dụng công nghệ, kiên tâm kiến tạo nền tảng sống khỏe với những giá trị vượt biên giới.

Healthcare Asia Pharma Awards là một trong những giải thưởng y tế uy tín tại châu Á, do tạp chí Healthcare Asia khởi xướng thường niên. Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc đang định hình lại chuẩn mực của ngành dược phẩm, có sáng kiến đổi mới nổi bật, vừa thúc đẩy sự phát triển bền vững vừa đóng góp ý nghĩa cho hệ thống chăm sóc sức khỏe khu vực.