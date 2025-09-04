Lần đầu có giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc

Các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược lần đầu được tôn vinh tại “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025.

Sáng 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát động giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025.

Đây là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ số của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) được tổ chức từ năm 2020, để trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, năm 2025 là năm thứ 6 giải thưởng được tổ chức. Đồng thời, lần đầu tiên giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ tham gia từ ngày 4/9 đến hết 22/10. Hình thức gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử: giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn.



Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Khác với các kỳ trước, năm nay Giải thưởng có là các sản phẩm ứng dụng: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo, thực tế tăng cường; công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ Blockchain; công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn.

Đây là hạng mục thay thế hạng mục Sản phẩm công nghệ mới của các kỳ giải trước đây.

Cùng với đó, Giải thưởng năm 2025 tiếp tục duy trì 7 hạng mục như Giải thưởng năm 2024 gồm:

- Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp khai thác; công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; xây dựng).



- Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường);

- Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics;

- Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội;

- Sản phẩm CNS xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ (tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm, du lịch);

- Sản phẩm CNS xuất sắc cho thị trường nước ngoài;

- Sản phẩm CNS tiềm năng.

Toàn cảnh họp báo phát động Giải thưởng Make in Viet Nam 2025.

Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số tiềm năng, chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần).

Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, ngoài đối tượng là các doanh nghiệp trong nước do người Việt Nam chiếm cổ phần chi phối, bổ sung thêm đối tượng là doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần.

Đối với các hạng mục còn lại là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Mỗi hạng mục giải thưởng sẽ có các giải: Vàng, Bạc, Đồng và Top 10. Các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số đoạt giải giải Vàng, Bạc, Đồng được nhận cúp, giấy chứng nhận đạt giải thưởng. Các sản phẩm đạt Top 10 được nhận giấy chứng nhận siải thưởng.

Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12/2025 trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.