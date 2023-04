Không quân Iraq tiến hành hàng loạt cuộc không kích phá hủy vị trí ẩn náu của khủng bố

Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq, trong thông cáo báo chí cho biết, IQAF đã tiến hành nhiều cuộc không kích với sự phối hợp của Tổng cục Tình báo Quân đội và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Iraq. Hãng tin công bố 1 video những cuộc không kích chính xác do tiêm kích đa nhiệm F-16IQ thực hiện. Một số tay súng IS đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Đây là đợt không kích thứ 3 đánh vào các vị trí ẩn nấp của IS ở Iraq trong 2 tuần qua. Ngày 14/3, các máy bay chiến đấu của IQAF đã tiến hành một cuộc tấn công vào vị trí ẩn náu của các phần tử khủng bố phía đông thị trấn Amerli thuộc tỉnh miền trung Saladin. Sau đó, ngày 24/3, không quân Iraq tiếp tục tiến hành hàng loạt các cuộc không kích đánh vào một căn cứ bí mật của tổ chức khủng bố ở khu vực Narin thuộc tỉnh phía đông Diyala.

Các lực lượng quân đội và an ninh chính phủ Iraq tiếp tục tiến hành các chiến dịch truy quét IS, đặc biệt là ở các khu vực phía tây, phía bắc và phía đông đất nước, nơi các phần tử khủng bố vẫn đang hoạt động mạnh mẽ.

Tương tự như chiến thuật chống khủng bố của Mỹ, IQAF đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống IS ở Iraq, các đơn vị không quân Iraq thường xuyên tiến hành các chiến dịch truy quét đường không chống khủng bố, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo quân đội và các đơn vị đặc nhiệm an ninh đồng thời dần giảm thiểu vai trò của Lực lượng Động viên Rộng rãi (PMU), vốn là lực lượng chủ lực trong cuộc chiến giành chiến thắng trước tổ chức khủng bố quốc tế này.

Cuộc chiến chống tàn binh IS đã kéo dài 5 năm kể từ năm 2017, nhưng các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng ảnh hưởng ở nhiều nơi trên lãnh thổ Iraq và chắc chắn, Iraq sẽ còn phải chiến đấu chống khủng bố thêm nhiều năm nữa.

Theo South Front