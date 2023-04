Không quân Iraq tiến hành cuộc tập kích đường không tiêu diệt một số tay súng IS ở tỉnh Kirkuk

Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq trong thông cáo báo chí cho biết, những cuộc không kích do Lực lượng Không quân Iraq (IQAF) thực hiện dựa trên thông tin tọa độ mục tiêu do Tổng cục Tình báo Quân đội cung cấp. Cuộc tập kích đường không đã tiêu diệt 4 tay súng khủng bố.

Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq và IQAF công bố video các cuộc không kích, do máy bay chiến đấu F-16IQ, sử dụng bom dẫn đường laser bán chủ động GBU-12 Paveway II 227 kg.

Những cuộc không kích nằm trong khuôn khổ hàng loạt chiến dịch truy quét khủng bố của lực lượng vũ trang Iraq, phối hợp chặt chẽ giữa IQAF với các cơ quan tình báo địa phương, diệt và làm bị thương hàng chục phần tử khủng bố IS trên các vùng khác nhau của quốc gia này trong vài tháng qua. Các lực lượng vũ trang Iraq độc lập thực hiện các chiến dịch truy quét và tiêu diệt khủng bố, không cần sự hỗ trợ từ liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Đầu tháng 4, không quân Iraq tiến hành một số cuộc không kích vào vị trí co cụm ẩn nấp của IS gần hồ Hamrin thuộc tỉnh Diyala phía đông đất nước, tiêu diệt 5 tay súng khủng bố.

Iraq tuyên bố đánh bại IS vào năm 2017. Nhưng đến nay, tàn binh của tổ chức khủng bố quốc tế này vẫn hoạt động mạnh ở nhiều địa bàn, thực hiện các cuộc tấn công vào dân thường và quân đội Iraq, chủ yếu ở các khu vực phía Tây, phía Bắc và phía Đông, trên vùng sa mạc sát biên giới Syria và trong địa phận tỉnh Kirkuk nơi người Kurd sinh sống.

